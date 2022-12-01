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F1／反正要拆夥不演了 奧康痛罵隊友阿隆索沒在做事

聯合新聞網／ 綜合報導
車手奧康(Esteban Ocon)。 路透
車手奧康(Esteban Ocon)。 路透

前世界冠軍阿隆索（Fernando Alonso）將於下賽季轉戰奧斯頓馬丁（Aston Martin），本季與他不合的隊友奧康(Esteban Ocon)近日接受採訪也直接「不演了」，痛批阿隆索根本沒在做事，很開心他終於要離開阿爾卑車隊（Alpine F1 Team）了。

本季阿隆索與隊友奧康的關係相當緊張，在日前巴西大獎賽上，兩人就多次指責對方，阿隆索在訪問時被問及，是否需要改善與奧康的關係時，直接坦言不用:「完全不需要，反正這個賽季都要結束了，終於!」

至於奧康在近日接受訪問時，更直接指責阿隆索，認為所有工作幾乎都是他在幫忙擦屁股：「他就要去奧斯頓馬丁了，我們要走自己的路，這很棒，我對他對外的評論感到失望，我們沒有討論過這件事，但我尊重他，說實話我為車隊做了98%的事，他僅做了2%，在公關行銷、模擬器測試的都是我。」

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