網球／ATP新人獎獲提名 曾俊欣直呼意外的喜悅
台灣網球一哥曾俊欣在社群媒體上發文表示，收到世界職業網球協會（ATP）通知獲提名角逐年度新人獎，直呼「意外的喜悅」。
曾俊欣在臉書上的發文寫道：「意外的喜悅～收到世界職業網球總會（ATP)的通知，俊欣被提名2022ATP新人獎。」
根據ATP官網，年度新人獎是頒給2022年首度闖入世界排名前100且本季對ATP巡迴賽有最大影響力的新生代球員，入圍的球員包括曾俊欣、英國的德瑞波（Jack Draper）、美國的謝爾頓（Ben Shelton）、捷克的萊赫茨卡（Jiri Lehecka）及丹麥的魯內（HolgerRune）。
曾俊欣今年11月在義大利米蘭舉行的網壇新生代總決賽取得參賽入場券，是台灣網壇第一人，可惜小組賽苦吞3連敗，無緣4強。根據ATP官網，曾俊欣目前世界排名第86。
ATP將在12月12日起陸續頒發各個獎項得主，包括新人獎是由球員票選；最受球迷歡迎獎則是開放網路票選，
粉絲可以在12月2日前投票。
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