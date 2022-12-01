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澳足球隊酒後打賭要輸家當眾「幫他吹」 球隊下場曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
球員在酒後做出許多荒唐行徑，影片還在網路上瘋傳。圖擷自福斯運動新聞
球員在酒後做出許多荒唐行徑，影片還在網路上瘋傳。圖擷自福斯運動新聞

澳洲一支足球隊的球員在賽季結束後到酒吧喝酒慶祝，沒想到喝醉以後球員開始玩遊戲打賭，直接在酒吧「男男口交」。近期球隊狀況曝光，自從醜聞爆發後，球隊狀況便每況愈下，令理事會超級頭痛。

據福斯運動新聞（Fox Sports）報導，澳洲的足球隊在賽季結束後，都會到酒吧舉辦「瘋狂星期一」（Mad Monday）的活動慶祝。今年八月時，澳洲的職業足球隊「格倫韋弗利鷹足球俱樂部」（Glen Waverley Hawks Football Club）在賽季後到酒吧慶祝。不過球員疑似嗨過頭，現場不但有球員出言辱罵他人、摔破酒杯，還有人直接混進吧檯搶酒。

不過更誇張的是，有球員開始玩起遊戲打賭，輸家因為賭輸，竟然就讓贏家在酒吧現場脫下褲子替他口交。其中一名球員將畫面拍下傳給朋友，結果被朋友轉發到名為「瘋狂星期一」的粉絲專頁，影片瞬間瘋傳，球隊也被罵翻。

理事會為了止息怒火，趕緊發聲明道歉。聲明中提到理事會將為球員安排諮商，也會再教育球員，並且對球員的行為感到非常傷心及抱歉。雖然理事會在事件發生後趕緊發公開聲明道歉，但火勢仍持續延燒。

許多大贊助商選擇撤資，原本在俱樂部學踢球的孩子也在家長要求下退出。禍不單行的是，球隊隊長米契（Mitch Potts）也開始帶其他資深的球員「罷工」。雖然米契並未參與影片的不當行為，但他十分不滿理事會並未照顧他的心理健康。隨後當地市政府發函也表示，因為俱樂部違反合約中不當行為的條款，市政府有權撤回俱樂部的場地、設施使用權。

醜聞發生後，俱樂部損失了近30名球員，本賽季也僅有三次獲勝，不過目前該球隊仍持續參加比賽。而理事會會長仍對球隊發展抱有期待，他表示，雖然醜聞爆發後「差點要了球隊的命」，但現在球隊將擁有嶄新的文化、進入新時代。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

足球 性行為

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