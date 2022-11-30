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挪威三鐵好手艾登攜師兄來台 吃遍美食兼還願

中央社／ 台北30日電
挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden）（左）與同門師兄、東京奧運鐵人三項金牌得主布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）來台，兩人除嚐遍台灣美食，艾登週日也將前往彰化埔鹽順澤宮還願。 中央社
挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden）（左）與同門師兄、東京奧運鐵人三項金牌得主布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）來台，兩人除嚐遍台灣美食，艾登週日也將前往彰化埔鹽順澤宮還願。 中央社

因頭戴一頂「順澤宮」神帽衝線拿到世界冠軍的挪威三鐵好手艾登，本週和同門師兄、東京奧運鐵人三項金牌得主布魯門菲特聯袂來台，12月4日下午將前往彰化埔鹽順澤宮還願。

受贊助商邀約來台的艾登（Gustav Iden）與布魯門菲特（Kristian Blummenfelt），今天下午在台北遠東SOGO舉辦粉絲簽名會與記者會，兩人除大方展示愛駒，也仔細介紹戰駒的設計理念與台灣的連結。

艾登在2019年參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，因頭上戴著印有「順澤宮」字樣的帽子爆紅，也開啟他的連勝之路，今天他在記者會上表示，這是一頂「奇蹟之帽」，比賽中就算面臨逆境、處於落後，戴上這頂帽子之後就能逆轉。

至於同樣來自挪威的布魯門菲特，則是艾登的同門師兄，也是去年日本東京奧運鐵人三項金牌得主，兩人近3年幾乎橫掃世界各大鐵人賽事，布魯門菲特開玩笑說，要擊敗師弟最好的辦法，就是從比賽物品中把那頂順澤宮的帽子偷走。

艾登與布魯門菲特應贊助廠商之邀來台，昨晚前往夜市品嚐台灣在地美食，布魯門菲特透露，自從吃過臭豆腐後，他相信台灣沒有任何一項食物吃不下去，不過他強調對牛肉麵印象深刻。

艾登同樣對牛肉麵讚不絕口，不過他最愛的是小籠包，他也幽默地說，來台後的行程幾乎都在吃，根本沒時間訓練，擔心這個休賽季結束後，可能無法完成一場長距離的鐵人三項比賽。

這次艾登與布魯門菲特來台，除要和贊助商重新續約5年，兩人也將抽空前往屏東大鵬灣以接力方式參加鐵人賽，12月4日下午則要前往彰化順澤宮還願，預計下週一（12月5日）晚間離台。

鐵人三項

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