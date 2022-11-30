世足賽／連3戰進球！荷蘭新星寫隊史新猷
4年前看世足賽提不起精神，荷蘭新星加克伯（Cody Gakpo）今年不但成為卡達世足賽的一份子，分組賽更搶盡風采，連同今天凌晨碰地主卡達的進球，他連3場比賽都有進球記錄，成為荷蘭隊史第一人。
23歲的加克伯是第一次踏上世足賽戰場，他透露4年前自己仍是青少年，想看荷蘭表現的希望卻落空，「2018年，我有看比賽看少了點樂趣，因為荷蘭沒能到打進去。」
「那時我19歲，當時參加世足賽並不算真正的目標，更多心力放在進入PSV恩荷芬大隊。」加克伯分享說，之後自己不斷努力，才進入荷蘭國家隊，「現在我在這裡，真的很開心能為團隊貢獻，希望我們能持續贏下比賽。」
曾3度打進冠軍賽的荷蘭，和最後金盃都擦肩而過，今年重返決賽圈以2勝1平取得A組龍頭，16強淘汰賽將遭遇B組第2的美國。
「這對我們非常特別，因為上一次並沒打進來，現在我們是分組第一，大家也非常努力，這對我們來說很棒。」加克伯說。
連3場分組賽都進球的加克伯也寫下多個紀錄，他成卡達世足賽第一個連3場都進球的選手，個人世足賽前3次亮相都有進球更是荷蘭隊史第一人，同時是史上第2位分組賽3場比賽都率先進球的選手，前一位締造同樣紀錄的是義大利阿爾托貝利（Alessandro Altobelli）1986年在墨西哥締造。
加克伯還多了一項有趣紀錄，他加入前輩斯內德（Wesley Sneijder）行列，成隊史上第2位單屆世足賽左腳、右腳和頭錘都破門的選手；荷蘭隊史過去也只有3名球員在世足賽連3場進球，其中一位就是2010年的斯內德，加克伯今年也進入史冊。
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