克拉術／世錦賽在印度舉行 台選手水土不服仍奪牌

中華民國克拉術協會組隊赴印度參加2022年克拉術世界錦標賽，選手李宛庭獲女子組70公斤級銅牌，另外有5名選手即使水土不服導致狀態不佳，仍能拿到第5名佳績。

本屆賽事於23日至28日在印度西部大城普恩（Pune）舉行，有來自61國178位選手參加。

根據駐印度代表處教育組提供的名單，女子組賽事，台灣隊李宛庭獲70公斤級銅牌，黃沛緹獲48公斤級第5名；男子組方面，詹皓程、黃君達、黃丞家和戴友銘分別獲66公斤級、81公斤級、90公斤級和100公斤級的第5名。

負責協調聯繫的教育組長陳立穎，讚揚台灣隊選手一路克服許多嚴峻考驗，幾乎是在發燒及上吐下瀉的情況下參賽，勇敢堅持的精神，令人敬佩，也相信選手們在明年的杭州亞運會上，一定能向金牌挺進。

據瞭解，台灣選手多次被安排更換飯店，且賽場接駁交通車遲遲無法確定班次，賽程嚴重延誤，報名收據、識別證、註冊文件等，都是多天緊迫釘人催促才取得。

全隊抵達印度後，依據主辦單位指引，在同一飯店餐廳飲食用水，仍相繼出現上吐下瀉或發燒的情況，中華民國克拉術協會理事長張翠芳、榮譽理事長張漢東、執行長張詩佩等人都感到非常心疼。

中華民國克拉術協會執行祕書張凱鳳，感謝駐印度代表葛葆萱贈送水果禮盒歡迎台灣隊，並分享了一個小故事。

張凱鳳說，伊拉克代表隊因航班轉機、延誤，飛行3天才抵達普恩，期間甚少飲食，抵達時已是深夜，沒有飯店可以住，心身俱疲，因此台灣選手就分享水果並提供空間讓伊拉克選手休息，直到第2天早上，贏得友誼和掌聲。

克拉術是發源自烏茲別克的古老武術，規則與柔道相似，但克拉術將對手摔倒後即停止動作，不繼續壓制纏鬥，危險度較低，以「安全的摔角比賽」為其特色被大力推廣。2003年克拉術正式被亞洲奧運委員會承認，並在2018年亞運列入正式項目。