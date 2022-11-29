克拉術／世錦賽在印度舉行 台選手水土不服仍奪牌
中華民國克拉術協會組隊赴印度參加2022年克拉術世界錦標賽，選手李宛庭獲女子組70公斤級銅牌，另外有5名選手即使水土不服導致狀態不佳，仍能拿到第5名佳績。
本屆賽事於23日至28日在印度西部大城普恩（Pune）舉行，有來自61國178位選手參加。
根據駐印度代表處教育組提供的名單，女子組賽事，台灣隊李宛庭獲70公斤級銅牌，黃沛緹獲48公斤級第5名；男子組方面，詹皓程、黃君達、黃丞家和戴友銘分別獲66公斤級、81公斤級、90公斤級和100公斤級的第5名。
負責協調聯繫的教育組長陳立穎，讚揚台灣隊選手一路克服許多嚴峻考驗，幾乎是在發燒及上吐下瀉的情況下參賽，勇敢堅持的精神，令人敬佩，也相信選手們在明年的杭州亞運會上，一定能向金牌挺進。
據瞭解，台灣選手多次被安排更換飯店，且賽場接駁交通車遲遲無法確定班次，賽程嚴重延誤，報名收據、識別證、註冊文件等，都是多天緊迫釘人催促才取得。
全隊抵達印度後，依據主辦單位指引，在同一飯店餐廳飲食用水，仍相繼出現上吐下瀉或發燒的情況，中華民國克拉術協會理事長張翠芳、榮譽理事長張漢東、執行長張詩佩等人都感到非常心疼。
中華民國克拉術協會執行祕書張凱鳳，感謝駐印度代表葛葆萱贈送水果禮盒歡迎台灣隊，並分享了一個小故事。
張凱鳳說，伊拉克代表隊因航班轉機、延誤，飛行3天才抵達普恩，期間甚少飲食，抵達時已是深夜，沒有飯店可以住，心身俱疲，因此台灣選手就分享水果並提供空間讓伊拉克選手休息，直到第2天早上，贏得友誼和掌聲。
克拉術是發源自烏茲別克的古老武術，規則與柔道相似，但克拉術將對手摔倒後即停止動作，不繼續壓制纏鬥，危險度較低，以「安全的摔角比賽」為其特色被大力推廣。2003年克拉術正式被亞洲奧運委員會承認，並在2018年亞運列入正式項目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言