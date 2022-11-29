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舉重／郭婞淳出征世錦賽 教練：觀察對手狀況

中央社／ 台北29日電
郭婞淳。 報系資料照
郭婞淳。 報系資料照

舉重女神」郭婞淳睽違1年再度重返國際賽，今晚將搭機前往哥倫比亞參加世界舉重錦標賽，教練林敬能說，這次參賽主要是看對手狀況，儘管沒有名次的壓力，但仍會力拚獎牌。

郭婞淳去年在東京奧運舉重女子59公斤級拿下金牌後，同年12月參加世錦賽勇奪2金1銀，且總和締造4連霸，這一年來留在國內調整，考量10月亞錦賽與世錦賽間隔太近，選擇直接備戰12月5日起在哥倫比亞舉行的世錦賽。

教練林敬能表示，這次台灣舉重代表隊共有8女、5男參賽，將分3批出發，而他與郭婞淳將在今晚啟程。

由於2024年巴黎奧運參賽資格取得方式不同於東京奧運，選手只要在2024年4月底前參加規定場次，並從中挑選一場最佳成績，排名前10的選手將獲得參賽資格，林敬能評估，依據郭婞淳狀況，「應該是會達到（前10名）」。

由於2024年巴黎奧運重量級縮減至10個量級，男、女各剩5個量級，郭婞淳的女子59公斤級不受影響，但面對各國好手來勢洶洶，除了中國小將羅詩芳、羅小敏外，還有東京奧運64公斤級金牌的加拿大選手沙朗（Maude G. Charron），以及哥倫比亞的凱塞多（Yenny Fernanda Alvarez Caicedo），都被林敬能點名必須關注。

林敬能透露，目前郭婞淳訓練時的成績多落在230公斤，主要是在練基本功、加強訓練厚度、鞏固成績，他強調，「以不受傷為最高標準，也是為來年做好準備」。

「（郭婞淳）太久沒比賽，去看世界好手的狀況。」林敬能表示，郭婞淳這次雖然沒有成績、名次壓力，但仍會穩紮穩打、防傷防病、力拚獎牌。

郭婞淳 舉重 世錦賽

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