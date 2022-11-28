飛鏢／世界軟式職業賽 寶島好手奪季軍
飛鏢鏢壇盛事、單站超過台幣百萬獎金的「世界軟式飛鏢職業賽」，每年都吸引全球超過30國、破千名飛鏢選手參賽；賽事因新冠肺炎疫情延緩3年，今年為期兩天的賽事終於在新加坡登場，我國好手普波騰一路闖關，最終在昨天落幕的賽事榮獲季軍。
普波騰列為近年來台灣最強飛鏢手，軟式飛鏢賽事世界年度排名第5，前幾年因為疫情嚴重，國際飛鏢賽事都停擺，但普波騰列並沒有因此放棄練習，且盼到台灣疫情放寬，可以參加國際賽事，這次一舉在新加坡站奪下季軍，也增加了台灣能見度。
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