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網球／阿里辛沙波瓦洛夫聯手克澳 加奪台維斯隊史首冠

中央社／ 西班牙馬拉加27日綜合外電報導
加拿大台維斯盃奪冠。 路透社
加拿大台維斯盃奪冠。 路透社

奧格-阿里辛與沙波瓦洛夫今天在西班牙馬拉加（Malaga）台維斯盃（Davis Cup）網賽決賽連拿兩點單打，助加拿大2比0擊敗澳洲，抱回首座台維斯盃冠軍。

法新社報導，沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）先以6比2、6比4輕取科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），為加拿大搶下第1點，接著世界排名第6的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）再以6比3、6比4拍落德米瑙爾（Alex de Minaur），擊退擁有28座台維斯盃冠軍的澳洲。

22歲的奧格-阿里辛賽後表示：「很難形容我現在的心情，丹尼斯（沙波瓦洛夫）和我一起長大，夢想站上這樣的舞台，夢想贏得台維斯盃，這對我和我們國家來說，都是很棒的時刻。」

世界排名24的德米瑙爾今天白白浪費8個破發點，付出慘痛代價。他今天也只有5個致勝球。

這是澳洲2003年以來首次闖進台維斯盃決賽。

23歲的沙波瓦洛夫因為太想嚐到本週第1場勝利滋味而鬥志高昂，「這星期有2場都輸得可惜，很高興今天的表現能拿下勝利」。

世界排名18的沙波瓦洛夫昨天在4強賽對戰義大利時表現失常，但今天遭遇科基納基斯恢復水準，全場送出23記致勝球，反觀科基納基斯只有5記。

沙波瓦洛夫才打15分鐘就以4比0領先，半小時就輕鬆拿下首盤。

加拿大3月間敗給荷蘭遭到淘汰，但因俄羅斯入侵烏克蘭，俄國與白俄羅斯遭到禁賽，加拿大才得以持外卡進入決賽。

9月加拿大在B組以僅次西班牙的排名第2晉級8強，淘汰德國後挺進4強，再於淘汰義大利後闖入今天的決賽。

沙波瓦洛夫和奧格－阿里辛單打連勝搶下2點，提前替加拿大收下勝利，最後1點雙打也不用舉行。

台維斯盃 阿里 羅斯

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