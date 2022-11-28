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世足賽／更衣室懸掛科索沃爭議旗幟 塞爾維亞遭FIFA調查

中央社／ 杜哈27日綜合外電報導
塞爾維亞足球隊。 法新社
塞爾維亞足球隊。 法新社

世界盃足球賽火熱開踢之際，各種爭議層出不窮。國際足總對塞爾維亞足協展開紀律處分程序，因為塞爾維亞隊24日輸給巴西前，在更衣室懸掛一面描繪科索沃的爭議性旗幟。

法新社報導，多張照片顯示，塞爾維亞隊更衣室裡懸掛一面描繪塞爾維亞國境的旗幟，其中包含了科索沃的輪廓，最上方則是寫著「不投降」的蓋印圖樣，科索沃足球協會（FFK）為此向國際足球總會（FIFA）提出投訴。

阿爾巴尼亞人占多數的科索沃是前南斯拉夫兩個自治省中的一個，2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但貝爾格勒當局拒絕承認它是一個獨立國家。

國際足總在聲明中表示：「FIFA已對塞爾維亞足協展開紀律處分程序，因為塞爾維亞隊在11月24日的世界盃小組賽迎戰巴西前，於更衣室掛起一面旗幟。」

國際足總紀律準則禁止「冒犯行為和違反公平競賽原則」以及「利用體育賽事進行非體育性質的示威」。

科索沃體育部長奇古（Hajrulla Ceku）25日在推特（Twitter）表達他對塞爾維亞傳遞「仇恨、仇外和種族滅絕信息」感到憤怒。

奇古還說：「鑑於（科索沃）是國際足總和歐洲足球總會（UEFA）的正式成員，我們期待FIFA採取具體行動。」

科索沃是在2016年加入國際足總和歐洲足球總會。

科索沃足協在聲明中說：「這種沙文主義行為在體育賽事中沒有立足之地，在全球最大規模的足球比賽場地更是如此。」

聲明還說：「這種行為被悄無聲息地忽略令人無法接受，因此我們強烈要求國際足總嚴格執行其規則，並懲罰塞爾維亞足協這種違反足球傳播價值觀的侵略行為。」

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