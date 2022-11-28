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羽球／BWF年度最佳女運動員 戴資穎挑戰二連霸

中央社／ 台北28日電
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

世界羽球聯盟（BWF）年度獎項入圍名單今天出爐，台灣羽球一姐戴資穎去年首獲年度最佳女運動員獎項，今年再次獲得提名，將挑戰第2度獲獎，得獎名單12月5日揭曉。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽12月7日將在泰國曼谷登場，BWF預計將在12月5日晚間舉辦年度獎項頒獎典禮和年終賽晚宴，這次年度獎項主要參考選手自2021年11月1日至2022年10月31日之間的表現。

BWF今天在官網發布年度獎項入圍名單，戴資穎今年曾在泰國、印尼、台北公開賽封后，並在世錦賽摘銅，連續5屆入圍最佳女運動員。

戴資穎去年首度獲得年度最佳女運動員頭銜加持，今年則將面臨世界排名第2、年僅20歲的韓國小將安洗瑩以及在世錦賽完成2連霸的日本球后山口茜等人競爭。

最佳男子運動員入圍名單，包括單季狂掃7冠的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）、新加坡好手駱建佑以及亞錦賽金牌、馬來西亞好手李梓嘉。

最佳雙打組合部分，馬來西亞男雙組合謝定峰與蘇偉譯、中國女雙組合陳清晨與賈一凡、泰國混雙組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）與沙西麗（SapsireeTaerattanachai）、中國混雙組合鄭思維與黃雅瓊等4組人馬入圍。

東京奧運男雙金牌組合王齊麟與李洋去年曾獲得年度最佳進步獎提名，但今年BWF進步獎和最佳潛力球員獎部分，則未有台灣球員入圍。

羽球 戴資穎 小戴

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