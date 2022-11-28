頂順澤宮帽戰無不勝 挪威鐵人Iden訪台體驗台灣味

於世界各大鐵人三項賽事屢獲佳績的挪威鐵人選手 Gustav Iden 與東京奧運鐵人三項金牌 Kristian Blummenfelt ，於週日 11/27 下午順利抵達台灣，現場不少粉絲聚集來一睹兩位偶像的風采。

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2019 年 Iden 成為世錦賽歷史上最年輕的勝利得主、鐵人三項冠軍王，更因為一頂順澤宮帽而走入台灣人的心中，同年便曾受到彰化縣政府熱情邀約，來台體驗最具台灣人情味的台灣米倉田中馬拉松，展開為期 3 天滿滿的彰化感恩之旅。捷安特總經理鄭秋菊談到，今年已和兩位挪威選手簽定五年的贊助合約，將成為鐵人三項運動圈最頂級的自行車品牌；而另一位選手 Kristian Blummenfelt 是東京奧運鐵人三項金牌，更是今年 IRONMAN 70.3 世界冠軍和世界紀錄保持人。

捷安特總經理鄭秋菊（中）。圖/Eulla

此次行程是受到巨大集團邀請，彰化縣政府偕同款待，一方面是代表台灣招待 Iden 來台觀光旅遊，特別是參訪彰化縣內各處風景名勝；另一方面，則是邀請他成為推廣台灣運動觀光的觀光大使，同時拍攝一支極富台灣與彰化在地文化特色的運動觀光影片；而 Iden 此行也是為了前往彰化埔鹽順澤宮還願，並且將會與他的師兄 Blummenfelt 一同參加 12/4 日的 LAVA 大鵬灣鐵人賽。這次行程將會帶這兩位世界冠軍一同享受台灣人文風景外，台灣美食小吃、逛夜市等在地行行程，整趟行程住宿由君品酒店贊助兩位選手，提供五星級的飯店服務，特別安排「頤宮米其林三星」餐廳招待，絕對會讓他們留下滿滿的台灣味回憶。

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今年 7 月，Iden 於 PTO 鐵人三項加拿大公開賽拿下金牌；短短兩個月間，Iden 再度於首次參加的夏威夷 IRONMAN 世錦賽奪金，縣長王惠美皆第一時間致電或以貼文恭賀，並感謝他戴著順澤宮帽屢獲世界冠軍，讓台灣與彰化揚名國際。據伊登所言，這已是他戴上順澤宮帽拿下的第 9 冠！在來到台灣的 Iden 興奮的說：「很期待等等要去參觀台北 101，之前都只能遠遠的看，當然順澤宮也是這趟必去的景點，很感謝神明帶給我這麼多成就，讓我現在有一個非常精彩的生涯，而且大部份的時刻我都帶著神帽，所以很感謝祂帶給我的幸運。」首次來到台灣的 Blummenfelt 則表示：「聽 Iden 講了很多關於台灣的故事，很想來體驗台灣的文化，因為這個賽季還滿長的，想好好來享受放鬆一下。」

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看到師弟撿到的的神帽發威，Blummenfelt 也笑著說：「自從到 Iden 戴上神帽後，我在路上看到帽子都會去撿起來，看看它會不會帶給我好運，但這種機運是很難遇到的。」

左：Iden /右：Blummenfelt 。圖/Ian

這趟來台灣除了吃遍美食，看看不同的風景外，兩人也將以表演的形式參加 LAVA 大鵬灣鐵人賽 ，Iden 分享說：「我們這次來只是想要好好享受這個比賽，體驗台灣的賽道還有賽事氣氛，我們來參加這個比賽是為了好玩，可是當你穿上比賽服還是會希望自己能夠越快越好。」

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問到在比賽上最喜歡的自行車，兩位選手異口同聲地的說：「當然是捷安特新出的 Propel，不但非常的靈活，而且在逆風的時候也相當的好騎。」接下來兩位選手也將為 2024 的巴黎奧運來做準備，Iden 表示：「這一季我都專注於長距離的比賽較多，可是現在我主要會放在奧運的距離來訓練，因為在東京奧運我得第八名，雖然是可以接受，但不是我在奧運最想得到的結果，希望這次能在巴黎奧運上拿下金牌！」KB 則認為：「鐵人三項這項運動的水平一直在提升，所以我們在東京達到的，在巴黎奧運會是不足的，尤其是現在新生代的崛起，所以我們要想更多可以進步的方法。」

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最後 Iden 鼓勵所有喜歡鐵人三項的民眾：「如果你喜歡這個運動那我覺得很好，一般來說練習越多你的成績就會越好，可是你訓練過度那也未必是一件好事，我覺得在人生當中找到平衡是最重要的，尤其如果你不是職業選手的話。」KB 則喊話：「繼續享受這當中的樂趣，因為這是一項在大部分都很好玩，你也很享受過程的一項運動。」

Iden & KB 行程大公開

翻譯：楊璨丞

責任編輯：一流、Ian、Eulla

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