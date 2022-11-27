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足球／安聯小世足預賽告終 北投山羊PK搭晉級末班車

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
BT SPIRIT 山羊俱樂部辛苦晉級安聯小小世界盃總決賽。圖／迷你足球協會提供
BT SPIRIT 山羊俱樂部辛苦晉級安聯小小世界盃總決賽。圖／迷你足球協會提供

跟上卡達世足賽熱潮，2022安聯小小世界盃今天在北市大天母校區進行新北區U15組補賽，同是本屆最後一場預賽，最終由BT SPIRIT山羊以及Taipei PlayOne青訓勝出，取得12月24、25日在台北田徑場的全國總決賽門票。

來自北投的BT SPIRIT 山羊俱樂部，成員近期大多忙於課業，體能狀況不盡理想，比賽後段浪費領先，遭對手追平，最後是靠門將精湛的判斷下將關鍵的點球守下，在「PK大戰」保住勝果。

搭上晉級末班車，徐名毅肯定子弟兵表現，尤其大推陣中主力潘柏文；身為隊上少數校隊球員之一，潘柏文雖跟球隊的平常練習時間難配合，不過仍能自律跟上球隊，這2場循環賽也是靠著他個人優異能力踢進不少分數。

被教練點名的潘柏文透露，因決賽日期跟國中聯賽撞期，無法參加下月總決賽，今天可能是他最後一場在安聯的賽事。潘柏文也透露，這幾天瘋狂追逐世足賽的熱潮，尤其是法國球星「腹黑模範生」姆巴佩的速度跟腳法是他最想學習的技術，但他最喜歡的國家隊仍是有「獅王」梅西領軍的阿根廷。

另一支晉級的球隊Taipei PlayOne青訓俱樂部是上屆亞軍，在全隊「正常發揮」下取得晉級資格。教練陳怡萍表示，由於上一場大部分的球員專注力不足導致輸球，關鍵性的這場賽事，她要求全隊將平常練習的內容全部發揮出來，不要保留，即便上季亞軍的大部份主力已不在陣中，整體仍保有相當競爭力。

從「2014世足年」開始啟動安聯小小世界盃，第一屆只有257隊報名參賽，到2018年參賽隊伍已高達1108隊，推廣年齡層也從6歲到10歲的主要推廣對象，向上擴及到12歲至15歲組別，今年將在下月底產出新科冠軍。

世足賽 梅西 田徑

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