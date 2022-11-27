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推動國際事務不間斷 奧會分享會展現成果

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部體育署及中華奧會於今天共同舉辦「111年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」。圖／中華奧會提供
教育部體育署及中華奧會於今天共同舉辦「111年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」。圖／中華奧會提供

教育部體育署及中華奧會於今天共同舉辦「111年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，向社會各界分享本年度合力推動「參加國際運動賽會」、「參與國際事務」、「奧林匹克教育」、「國際體育事務人才培訓」、「奧林匹克出版品」、「兩岸交流」等6大主題，超過50項計畫及活動之豐碩成果。

今天成果分享會中，中華奧會主席林鴻道和體育署副署長林哲宏也頒發結訓證書給「國際體育事務人才培訓營」新、複訓學員，以及頒獎給中華奧會百周年繪畫比賽得獎者，並邀請亞洲奧林匹克理事會（OCA）執行委員陳國儀頒獎給亞運兒童繪畫比賽國內甄選獲獎者。

中華奧會身為國際奧林匹克大家庭成員，必當隨時關注奧林匹克活動的發展趨勢，雖然能獲得奧運會參賽資格的選手是少數，但奧林匹克教育所要達成的目標，卻是將奧林匹克的精神與理念，普及到社會的每個階層。

拜國內疫情管控得宜所賜，中華奧會得以攜手國際奧會（IOC）、亞洲奧會（OCA）及教育部體育署等單位，在今年內辦理了7項實體或實體及線上併行的奧林匹克教育活動，計有「奧林匹克精神巡迴講座」、「奧會模式研習營-運動的性別與平等」、「奧林匹克日論壇」、「運動員論壇」、「第45屆奧林匹克研討會」、「中華奧會百周年運動與和平論壇」、「奧會百年 青少年奧林匹克體驗營」等，施教主要對象包含社會大眾、運動員、高中生及青少年，宣導主題則著重於性別平等以及世界的和平與永續發展。

另外為宣導我國參加國際奧林匹克體系賽事及活動相關規範，本年度與30個運動團體合作在辦理裁判、教練及賽事行前講習會中進行洛桑協議與奧會模式講習，共計85堂，觸及對象超過2200人次。

中華奧會除延續疫情爆發以來的作法，持續積極參與各項線上國際會議以外，於下半年全球疫情緩和、各國逐漸解封之際，亦把握機會遴派代表出席實體國際會議。今年度派員出席實體國際會議共計10場次25人次，線上會議共計10場次22人次。同時中華奧會也持續積極爭取各項國際組織職務，榮譽副主席陳士魁榮獲亞洲綜合格鬥總會（AMMAF）執行委員一職，以及副主席蔡家福榮獲亞洲全民運動總會（ASFAA）特別委員會委員。

中華奧會並與教育部體育署合力推動第二年的「國際事務接班人養成計畫」，持續培養我國擔任國際單項運動組織職務人士的接班梯隊，以鞏固及爭取更多我國人士國際體育運動組織中擔任重要職務，中華奧會執行委員張文馨代表舉重協會順利當選國際舉重總會（IWF）執行委員，棒球協會理事長辜仲諒順利當選亞洲棒球總會（BFA）會長與世界棒壘球總會（WBSC）副會長，馬術協會黃啟芳順利連任國際馬術總會（FEI）副會長。

兩岸交流部份，雖然受到疫情影響，仍未能恢復實體交流，中華奧會仍持續與中國奧會運用視訊方式辦理2場次研討會，包括「兩岸運動品牌賽事研討會」以及「兩岸運動科學研討會」。

今年計畫中的「國際體育事務人才培訓營」，新、複訓學員分別招收90名及80名，持續不斷地充實我國的國際體育事務人才庫成員。年度中奧會並辦理「歷屆結訓學員交流茶會」、「資深體育人交流會」、「國際體育事務增能工作坊」等3大主題活動，讓不同時期培訓出的國際體育事務人員能溫故知新，一同掌握全球疫情解封下的國際體壇最新資訊與實務案例，進而不間斷地提升從事國際體育事務的本職學能。

中華奧會主席林鴻道（左二）和體育署副署長林哲宏（右一）頒發結訓證書給「國際體育事務人才培訓營」新、複訓學員。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（左二）和體育署副署長林哲宏（右一）頒發結訓證書給「國際體育事務人才培訓營」新、複訓學員。圖／中華奧會提供
教育部體育署及中華奧會於今天共同舉辦「111年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，奧會主席林鴻道上台致詞。圖／中華奧會提供
教育部體育署及中華奧會於今天共同舉辦「111年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，奧會主席林鴻道上台致詞。圖／中華奧會提供

體育署 舉重 棒球

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