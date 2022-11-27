女壘／企聯福添福嘉南鷹3連霸 柯夏愛拿MVP

2022年企業女子壘球聯賽總冠軍賽第5戰，福添福嘉南鷹今天以7比4擊敗新世紀黃蜂，順利拋下封王彩帶，也成為企聯女壘首支完成3連霸的球隊，總冠軍賽MVP為投手柯夏愛。

2022年企業女子壘球聯賽新世紀黃蜂隊包辦上下半季冠軍，直晉總冠軍賽，在6戰4勝制總冠軍賽保送1勝，例行賽排名第2的福添福嘉南鷹和排名第3的新北凱撒隊挑戰賽先碰頭，福添福嘉南鷹順利拿下3勝（1敗）、晉級總冠軍賽。

總冠軍賽11月19日開打，兩隊前2戰各拿1勝，福添福嘉南鷹展現氣勢，接著再拿2勝、取得聽牌優勢，今天第5戰在高雄市鳳新球場舉行，兩隊都派出陣中的王牌投手先發，福添福嘉南鷹是柯夏愛、新世紀黃蜂為蔡珈蓁。

福添福嘉南鷹首局靠著林志霙適時安打先馳得點，3局上再靠李思詩、林志霙、楊依婷連線，接連安打打回2分，4局上吳羽昕高飛犧牲打追加分數。

新世紀黃蜂蘇奕璇在4局下轟出3分砲，一度將比數追到只差1分，兩隊5局都各添1分；福添福嘉南鷹6局上張嘉芸敲出適時安打，李思詩補上高飛犧牲打，一口氣攻下2分奠定勝基。

福添福嘉南鷹完成史上首度3連霸，順利拋下封王彩帶，總冠軍賽MVP也頒給5場賽事都先發的投手柯夏愛。