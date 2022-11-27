健美／IFBB PRO職業賽 台灣好手包辦健體、比基尼雙卡

台灣IFBB PRO職業健美賽在高雄流行音樂中心進行第2天賽事，男子健體項目由年僅23歲的劉全宥拿下「職業卡」，女子比基尼則由王姿閔取得「職業卡」。

男子健體資格賽戰況激烈，新秀加上資深選手共79人，劉全宥在眾好手中殺出重圍，拿下全場總冠軍，並獲取「職業卡」，打破台灣最年輕紀錄。

連同昨天在古典健美率先拿下「職業卡」的黃文新，台灣選手在今年比賽應發出的4張「職業卡」奪下3張，劉全宥說：「一直想在這個年紀拿到，跟別人與眾不同，現階段目標已經達成。」

這是劉全宥第2次參加IFBB PRO職業資格賽，他表示，從去年12月就開始準備到現在，不斷備賽與參賽，這是今年第7場賽事，健身之路走到第6年，感謝媽媽支持與教練陪伴，靠著座右銘「堅持自己所愛」，闖出華麗成績單。

王姿閔在女子比基尼資格賽展現極佳狀態，她說：「賽前告訴自己要很有信心，這是我上台的心法。」