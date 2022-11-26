世足賽／澳洲杜克頭錘進球 「J」手勢獻愛子滿滿父愛

澳洲今天在卡達世足賽分組賽第二戰碰上突尼西亞，靠杜克（Mitchell Duke）的頭錘建功，帶著1：0領先進入下半場，他在進球後胸前比出的「J」手勢，與寶貝兒子共享榮耀瞬間。

澳洲首戰以1：4遭法國慘電，今天面臨不能再輸的局面，第23分鐘古德溫（Craig Goodwin）傳中送到門前，杜克頭錘將球送進球門，為「袋鼠軍團」先開張進球。

杜克進球後，朝著觀眾席的方向，在胸前比出「J」的手勢，他的視線所及正是本周才剛抵卡達觀戰的兒子Jaxson，這個手勢指的就是寶貝兒子的名字第一個字母。

杜克成為史上第二位在世界盃以頭錘方式為澳洲進球的選手，前一人為卡希爾（Tim Cahill），在2010年對塞爾維亞、2014年對智利兩度以頂上功夫建功。