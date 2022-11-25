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健美／IFBB PRO職業賽高雄登場 19國好手一較高下

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參加職業男子健體與女子比基尼好手齊聚一堂。圖／健身工廠提供
參加職業男子健體與女子比基尼好手齊聚一堂。圖／健身工廠提供

台灣首度舉辦IFBB PRO職業賽明天將在高雄流行音樂中心盛大登場，今天選手報到，共有業餘選手超過200人、職業選手20人，台灣健美好手將與來自新加坡、馬來西亞、南韓、日本等18個國家選手一較高下。

這次是國內有史以來第一次職業健美賽事，為期2日、共4個項目，總獎金高達1萬5000美元，26日首先進行的是「男子古典健美」與「傳統健美」賽事，賽後誕生兩張職業卡；27日則進行「男子健體」、「女子比基尼」職業卡賽事，緊接著賽事重頭戲PRO SHOW登場，搶奪IFBB Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend奧林匹亞大賽資格，台灣選手紛紛表態捍衛主場，把職業賽總冠軍留在台灣。

爭奪奧賽入場券的台灣男子健體選手，有「大H」陳建昕、以及呼聲極高的蔡明潔、劉翔，陳建昕表示，賽前非常謹慎處理飲食與運動環節，拿出最棒體態，不留下任何遺憾。

女子比基尼則有4位，分別為陳芳妤、江敏、梁萱、林沛芬，選手們將全心全力享受比賽，一登職業健美選手們夢想殿堂。本次IFBB PRO職業賽，26日下午5點特別舉辦職業選手見面會，賽事門票熱銷2000張票秒殺，期待熱愛健美賽事選手與觀眾，共襄盛舉。

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