網球／大衛體育盃全排賽 李冠毅、李亞芯兄妹分別稱王封后

全排男單冠亞軍賽由大會前二種子正面交鋒，近期狀況良好的兩人對於勝利都相當渴望，雙方首盤打來互不相讓，各自保住自己六個發球局來到關鍵搶七，搶七一開始由孟慶洋率先取得領先，不過李冠毅不慌不忙的一分一分追趕，最終以7:6(5)些微的差距拿下首盤，次盤孟慶洋的第一個發球局就遭遇強力挑戰，無奈此時來了一個雙發失誤，遭到破發，一盤領先的李冠毅則穩紮穩打的保住第二盤自己所有的發球局，最終以直落二擊敗對手，未失一盤，生涯首次在此項賽事封王並帶走高額獎金。

全排女單賽事同樣由前二種子對決，此戰從第一分到最後一分雙方都打得相當接近，雙方都利用自己擅長的反拍回擊，穩穩的將球送回場中，大會頭號種子沒有把握首盤率先破發的優勢，被李亞芯二破得手，在激戰逾一小時後以4:6拱手讓出首盤。不過次盤開始，林芳安降低自己的非受迫性失誤以及提高一發進球率，守住自己前四個發球，不過此時林芳安卻申請了醫療暫停，似乎是腰部感受到不適，所幸影響不大，傷停治療結束後回來仍保住自己的發球局，雙方來到六比五，李亞芯暫時領先，在最關鍵的第12局，李亞芯利用對手一發狀況略顯下降，漂亮的反拍回擊，在第一個賽末點就成功拿下比賽，李亞芯成為本賽會二度捧起球后寶座的首位人選。

特別感謝凱靖科技有限公司于宏利總經理在賽事的最後一天蒞臨現場，頒發獎金、獎品與獎狀給此次賽會得獎選手。再次感謝中華民國網球協會副理事長張思敏先生贊助本站賽事，讓各位精英選手能有舞台爭取積分以及高額獎金，本次賽會圓滿落幕，讓我們一起期待下一屆球王、球后的誕生。