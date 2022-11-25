差別在「失誤容許度」足球vs棒球哪個能一人撐全場？

近期台灣中職總冠軍賽落幕、魔獸霍華德加入台灣職籃、2022世足在卡達舉行，許多民眾紛紛關注體壇相關賽事，因此有網友好奇「足球與棒球哪個較無法靠一人撐全場？」網友則有不同見解。

有網友發文表示，籃球比賽不用多解釋，場上才5個人，團隊合作重要，他補充棒球是守方持球的運動，打者只能靠球棒，掌握性自然很差且低潮明顯，反之足球也不惶多讓，場上有11人，除守門員外又都不能用手碰球，疑惑表示「棒球、足球哪個較難靠一人Carry？」

認為棒球的網友表示，「當然棒球阿，足球你靠自己帶球過人一場進30顆就贏了」、「足球只有1個強完全沒用，球都碰不到」、「棒球難，從規則上卡死單人貢獻」、「棒球隊友太爛還是沒季後賽打」。

覺得足球的人則認為，「當然足球，棒球怎麼打都是1比1，足球1比11」、「足球阿，除非你是體能超人」、「足球比較難，看看梅西就知道了」、「足球吧，棒球你可以當投手保底不輸」、「棒球投手不掉分就不會輸」。

其他人則留言，「不用爭，都無法，」、「水準相當時候，人越多越難carry」、「足球能允許較多錯誤」、「有人說過棒球不算真正的團隊運動」、「棒球是非常不能容許失誤的運動」。