足球運動真的最累？ 網友揭「這運動」每分每秒都在打

世足賽開打，球迷們粉絲紛紛關注相關賽事及話題，就有網友以「足球是球類運動最累的嗎？」為題發文詢問，並好奇其他網友的意見，不過許多網友紛紛表示「網球」才是最累的運動。

有網友在PTT上好奇發文表示，觀察世足賽發現有許多球員都上場踢滿90分鐘，休息時間每45分鐘休息15分鐘，反觀籃球雖然激烈，但換人的次數也沒有足球少，場地相對足球場也比較小，單節時間也才12分鐘，因此詢問網友「足球員是不是體能要求最高的球類比賽運動員呀？」有網友認為，「足球超級消耗心肺」、「其實鏡頭沒帶到的地方，人都在走路休息」。

許多網友紛紛表示網球最累，「網球打滿五盤也很累」、「足球可以趁機偷懶，網球不行，只能靠自己」、「網球單打超累，而且移動很多都是衝刺」、「網球急速折返跑」、「網球每分每秒都在打」。

其他人則留言，「橄欖球才是最累的吧」、「格鬥也是啊，找個人在地上翻來翻去，三分鐘就不行了」、「馬拉松吧」、「拳擊真的累，但它不是球類」、「基本上你看球員壽命就知道哪個累了」。