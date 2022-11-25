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全運會／台南全運會開跑 官網及臉書專頁同步啟用

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
112年全運會將在台南舉行。圖／取自全運會臉書粉絲團
112年全運會將在台南舉行。圖／取自全運會臉書粉絲團

112年全國運動會將於112年10月21日至26日於台南市盛大展開，大會官方網站及粉絲專頁於今天正式啟用，除了提供各項最新消息、競賽資訊及賽事轉播，也提供許多台南在地美食推薦、藝文展演活動及觀光遊程內容，粉專曝光第一天也推出第一波互動送禮活動。

台南市長黃偉哲表示，全國運動會2年舉辦一次，以亞奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，對於睽違16年再次承辦全運會，台南以辦喜事的心情進行各項籌備工作，在各式網路平台廣為宣傳如官網、臉書、Instagram及YOUTUBE等多元的行銷宣傳管道，不定期更新各項賽會最新消息，讓全民了解全國運動會籌辦過程及賽會重要資訊，並舉辦創意線上互動抽獎活動贈送小禮給全台民眾，民眾只要在11月底前至各平台搜尋「112年全國運動會在台南」，詳細活動辦法均在置頂貼文底下說明，動動你的手指按讚留言，標記好友，即有機會獲得限量賽事精美小禮1份，歡迎全民一起挺選手、挺全運。

體育局局長陳良乾表示，賽會官方網站提供許多賽會資訊及服務，也提供相關活動LIVE直播連結，未來透過產官學合作方式，與體育署及大專校院運動傳播相關科系，共同攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等服務，期盼吸引多元族群透過網路平台關注這項運動賽事，即時為支持的選手喝采。此外，為提升民眾對賽會參與程度，將推出系列粉絲互動活動，透過臉書、IG及YOUTUBE等平台，介紹本市在地運動選手、提供各類賽事訊息、運動主題影音資訊等服務。

台南是一座充滿人文氣息的文化古都，市府將整合各項資源全力籌辦，一定會帶給全台灣一個不同以往的全國運動會，黃偉哲市長也邀請全國民眾屆時一起來台南享受美食、遊古蹟、為選手加油，感受台南熱情樸實的人情味，後續賽事相關資訊及最新活動，請鎖定112年全國運動會官方網站與「112年全國運動會在台南」FB粉絲團。

體育署 全運會

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