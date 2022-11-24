國際體育事務人才培訓27日授證 東奧國手黃渼茜入列

教育部體育署「國際體育事務人才培訓營（iSATC）」將在27日「2022國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」舉行授證儀式，並回顧一年來國際體育事務的精采重點，黃渼茜選手現身分享參與本活動的收穫。

本計畫委託中華奧會執行已邁入第12年，今年度透過課程、研習營、講座、交流會、工作坊及實習等多面向執行，因應國際趨勢發展和各界需求，不斷創新改變、厚植人才實力、累積實務經驗，打造全面多元的發展模式。

自3月起邀請國際事務學者專家前進國立台灣師範大學、國立陽明交通大學等10所大專校院，招募具語言能力對國際體育事務有興趣的青年一同投入。經過5、6月間辦理培訓營，在國際體壇重量級講師及經驗豐富的導師、學長姊帶領下，學習模擬各類型實務案例，於政大公企中心進行2天全英文成果發表；今年培訓營擴大邀請其他國家奧會及體育組織逾百位外籍學員透過網路，線上參與課程共襄盛舉，展現我國人才培育多元參與交互學習的成果。

配合我國邊境解封，下半年國際體育活動逐步恢復，也讓今年培訓營結業學員，有機會參與單項運動協會近30場次賽事活動實習，如2022台北羽球公開賽、U-23世界盃棒球賽等，一睹國際賽事活動的多元精采樣貌。

本年度共計119人取得結訓資格，包括2016仁川亞運游泳國手黃玟綺、台灣第一位跆拳道大滿貫賽選手楊宗燁、世運會定向越野國手劉承勛、「泳」闖東京奧運的黃渼茜、多次征戰帆船國際賽的好手馮程羚及跆拳道品勢團隊「翻譯機」李映萱等多位優秀年輕運動選手，再次成功展現本計畫匯聚人才，全方位培育國際體育事務人才的目標。

體育署國際及兩岸運動組副組長楊莒妤表示，未來將持續朝向有效應用並強化現有人才運用機制努力，以本屆結訓授證代表黃渼茜及楊宗燁為例，憑藉長年累積征戰國際賽場的經驗，加上透過本次計畫課程、專題、實務分享交流等培訓，持續回訓交流分享觀念新知，正是人才培育計畫永續發展，成功散播國際體育事務種子的典範。