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網球／納達爾談現今球風轉變 垣言要做出調整

聯合新聞網／ 綜合報導
紅土之王納達爾（Rafael Nadal）。 美聯社
紅土之王納達爾（Rafael Nadal）。 美聯社

紅土之王納達爾（Rafael Nadal）昨日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，與挪威好手魯德（Casper Ruud）上演一場表演賽，並談及現今球風與自己剛出道時大相徑庭。

納達爾生涯至今已奪下14次的法網冠軍，而他的武器正是用正拍上旋打法，不過近年他認為打法已與自己年輕時不一樣，因此他也坦言自己得必須做出調整。

而這位36歲的巨星，認為現今球風改變的原因是因為場地的變化與環境所導致，「或許是比賽用球、氣氛、環境等因素，讓大家更想加快節奏奪下勝利，這也導致選手們間的打法越來越相似。」

回顧今年，納達爾有別以往執著於底線的僵持，在發掘機會得分，本季他以減少分數的來回次數，更專注在一擊破發拿下該回合。

挪威 阿根廷

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