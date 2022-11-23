高球／傳承、公益不遺餘力 潘政琮達千萬里程碑

我國旅美高球好手潘政琮，轉入職業後在「傳承」和「公益」不遺餘力，今天返台記者會宣布這兩個項目的投入與募款都已突破新台幣2千萬元，透過球桿傳達正面力量。

從舉辦菁英訓練營到每年冠名贊助2場美國青少年高爾夫協會的AJGA青少年賽事，潘政琮提供台灣青少年走向世界的機會開始，已投入新台幣2千萬元，超過7成參與過以上活動的選手取得美國大學獎學金進入 NCAA體系，這些選手將來皆是代表台灣參加亞奧運的火種，深受小潘影響也是仁川亞運團體金牌隊友的俞俊安，今年更正式成為美巡賽會員，與潘政琮一同征戰。

公益的部分，自小潘號召「富邦金控」主辦的兩屆「讓愛轉動、為你加油」公益高球賽，到小潘獨自舉辦的三屆「潘向高峰」公益高球賽開打前，累積募款金額也正式突破新台幣兩2萬元。

除了富邦金控，第一屆加入贊助公益賽的「沙夫豪森IWC萬國錶」、「Titleist 台灣」到「長榮航空」，以及第二屆開始投入的Johnnie Walker，今年也持續與小潘一起做公益，幫助第一社會福利基金會。

「特別感謝所有支持與曾經參與這項公益賽事的贊助商，因為有贊助商的支持，才能延續我們一貫的傳統。」小潘表示，將所有報名費都將不扣除成本，由來賓直接匯款入帳第一社福。

小潘今天也分享一個故事，「我也想特別謝謝富邦集團董事長蔡明忠先生在活動開始之前私人率先捐款新台幣100萬元，他親口告訴我，這是好事，他 一定支持。」

他也感謝各贊助商，像長榮航空提供2張全球不限航點的商務艙機票作為一桿進洞獎，Johnnie Walker也將首次舉辦「約翰走路造局者高球公益賽」響 應，並以「夢想資助計畫名義」贊助潘政琮基金會，幫助台灣的青少年運動員接受更完善的教育與訓練。