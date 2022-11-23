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羽球／戴資穎等「頂級選手」注意 BWF明年恢復強制參賽制度

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 新華社
戴資穎。 新華社

BWF世界羽聯預計在明年2023年球季，恢復「頂級球員參賽制度」，也就是規範世界單打前15名、雙打前10的選手，須達到一定的參賽數量，目前「小戴」戴資穎、周天成、「麟洋配」李洋和王齊麟都會被影響。

過去為保護比賽質量，要求世界單打前15名、雙打前10的選手參加一定數量的賽事，即便有傷要有賽會醫生的證明，如果貿然退賽會遭罰款，然而近幾年因受新冠肺炎疫情影響，有太多不可控因素所以暫停此制度，而近日BWF發出公告，將在明年賽季恢復此制度。

目前台灣被列為「頂級球員」之列的有：男子單打-周天成(4)、女子單打-戴資穎(4)、男子雙打-李洋/王齊麟(9)

他們在2022年11月15日被列入，因此在2023賽季需要完成以下規定數量之比賽：a.總決賽（如果需要）、b.1000級別賽事4場、c.750級別賽事6場、d.500級別賽事2場。

如若在2023年7月4日的世界排名中被列為頂級球員，則需在2023剩餘賽季完成以下參賽：a.總決賽（如果需要）、b.所有剩餘1000級別賽事、c.所有剩餘750級別賽事、d.500級別賽事至少1場。

小戴

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