足球／世界第一人！C羅追蹤突破5億大關 曬新代言藏「玄機」

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo） 歐新社。
葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo） 歐新社。

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與曼聯鬧的沸沸揚揚，引發大眾熱烈討論，也讓他的Instagram追蹤人數達到5億人追蹤，成為世界最多追蹤數的人，除了發文感謝球迷外，也發出新手錶的代言，其中錶面的設計似乎暗藏玄機。

C羅Instagram追蹤數達5億，是Instagram官方帳號外，所獲得最多追蹤數的人，他也特地發佈感謝短片，影片有他職業生涯的各個高光時刻，並搭配文案「我的人生、職涯和想法，永遠和你們分享，你們是我故事的一部分，並且一起達成好多我夢想不到的目標，謝謝你們在每一個貼文、每一個時刻的支持。」電玩遊戲UFL也留言表示「這些追蹤是可以變成世界上第三大的國家了」。

此外，他似乎毫不受曼聯解約影響，除了感謝文外，也發佈和精品手錶JACOB&CO的合作，其中手錶的錶面是他過去頭槌攻破曼聯大門的剪影，在與曼聯鬧翻時發出，讓人懷疑是否在暗示什麼。

相關新聞

足球／不歡而散！ 曼聯：C羅將離去且立即生效

英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristi...

足球／世界第一人！C羅追蹤突破5億大關 曬新代言藏「玄機」

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與曼聯鬧的沸沸揚揚，引發大眾熱烈討論，也讓他的Instagram追蹤人數達到5億人追蹤，成為世界最多追蹤數的人，除了發文感謝球迷外，也發出新手錶

體育人入職場 企業聘用運動指導員成效佳

教育部體育署昨天舉辦111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，副署長林哲宏出席頒發感謝獎座表揚32家聘用運...

自行車／電輔車推波 北部車友大推秋冬騎遊茂林

交通部去年推動自行車主題年，再加上近年電動輔助自行車日漸普及，台灣自行車運動熱潮再次攀升，除了幾乎每個月都有大型自行車賽...

足球／繼讓C羅轉隊 曼聯再拋轉賣震撼彈

英超豪門曼聯的老闆今天表示，在稍早確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊後，他們已準備好出售球隊

足球／台中市足球論壇今登場 晚間舉辦世足直播派對

每四年1次的世界盃足球賽熱血開踢中，台中市市長盧秀燕自上任後積極推動足球運動向下扎根，台中市更率全國之先執行足球深耕計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。