足球／世界第一人！C羅追蹤突破5億大關 曬新代言藏「玄機」

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與曼聯鬧的沸沸揚揚，引發大眾熱烈討論，也讓他的Instagram追蹤人數達到5億人追蹤，成為世界最多追蹤數的人，除了發文感謝球迷外，也發出新手錶的代言，其中錶面的設計似乎暗藏玄機。

C羅Instagram追蹤數達5億，是Instagram官方帳號外，所獲得最多追蹤數的人，他也特地發佈感謝短片，影片有他職業生涯的各個高光時刻，並搭配文案「我的人生、職涯和想法，永遠和你們分享，你們是我故事的一部分，並且一起達成好多我夢想不到的目標，謝謝你們在每一個貼文、每一個時刻的支持。」電玩遊戲UFL也留言表示「這些追蹤是可以變成世界上第三大的國家了」。

此外，他似乎毫不受曼聯解約影響，除了感謝文外，也發佈和精品手錶JACOB&CO的合作，其中手錶的錶面是他過去頭槌攻破曼聯大門的剪影，在與曼聯鬧翻時發出，讓人懷疑是否在暗示什麼。