快訊

疫情+人口負成長…選舉人數總體僅增0.42% 北市少最多人

體育人入職場 企業聘用運動指導員成效佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長林哲宏出席111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」。圖／體育署提供
體育署副署長林哲宏出席111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」。圖／體育署提供

教育部體育署昨天舉辦111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，副署長林哲宏出席頒發感謝獎座表揚32家聘用運動指導員的企業，感謝企業對運動人才的支持。

表揚活動現場除了展出歷年推動成果與精彩的企業聘用運動指導員故事外，更邀請企業代表分享辦理職工運動為職場帶來的助力與改變；與會企業代表熱烈交流，共同為打造職場健康環境努力。

林哲宏表示，為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，體育署自107年起辦理「推動企業聘用體育運動指導員」計畫，迄今已輔導498名運動指導員到企業任職，補助辦理員工運動活動逾1700項、近46萬人次參與，不僅提供企業職工運動經費補助、安排專業顧問提供相關輔導諮詢服務，更建立運動人才資料庫，打造企業與運動人才專屬媒合平台。

分享企業康舒科技股公司行政管理本部協理陳季杏表示，康舒科技的運動風氣非常盛行，不僅提供運動社團經費補助經費，內部的運動空間亦常因為「客滿」增加開放時段，董事長更身體力行帶領大家參與運動，運動指導員也透過規劃各類新穎有趣、由淺入深的方式，吸引員工加入運動行列。

映象有限公司董事長鄭金卑分享，公司打造專業級運動健身空間，並聘用運動指導員幫員工設計各種體能訓練課程與進行健康管理指導，每年公司的周年活動更結合運動會盛大舉辦，邀請眷屬一同參與，不只照顧員工健康更擴散至家庭。

體育署舉辦111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，表揚32家聘用運動指導員的企業。圖／體育署提供
體育署舉辦111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，表揚32家聘用運動指導員的企業。圖／體育署提供

體育署

延伸閱讀

批侯友宜治理12年四大皆空 林佳龍：施政流綁樁跟包裝

抖音犀利 獲世足轉播權

網球／第四屆大衛體育盃全國排名精英賽今開打 國內多名好手參賽

T1聯盟／魔獸降臨場地挨轟 國體大校長親上火線回應

相關新聞

足球／不歡而散！ 曼聯：C羅將離去且立即生效

英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristi...

體育人入職場 企業聘用運動指導員成效佳

教育部體育署昨天舉辦111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，副署長林哲宏出席頒發感謝獎座表揚32家聘用運...

自行車／電輔車推波 北部車友大推秋冬騎遊茂林

交通部去年推動自行車主題年，再加上近年電動輔助自行車日漸普及，台灣自行車運動熱潮再次攀升，除了幾乎每個月都有大型自行車賽...

足球／繼讓C羅轉隊 曼聯再拋轉賣震撼彈

英超豪門曼聯的老闆今天表示，在稍早確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊後，他們已準備好出售球隊

足球／台中市足球論壇今登場 晚間舉辦世足直播派對

每四年1次的世界盃足球賽熱血開踢中，台中市市長盧秀燕自上任後積極推動足球運動向下扎根，台中市更率全國之先執行足球深耕計畫...

擊劍／全國第三次排名賽 亞運國手曾琇蕙3連后

中華奧會100週年紀念暨全國第三次擊劍錦標賽，11月18至20日共3天在中原大學體育館舉辦，共吸引459位來自全國各菁英選手參賽。其中值得關注的是女銳選手曾琇蕙，亞運國手的她目前已是2個孩子的媽媽，在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。