體育人入職場 企業聘用運動指導員成效佳
教育部體育署昨天舉辦111年度「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，副署長林哲宏出席頒發感謝獎座表揚32家聘用運動指導員的企業，感謝企業對運動人才的支持。
表揚活動現場除了展出歷年推動成果與精彩的企業聘用運動指導員故事外，更邀請企業代表分享辦理職工運動為職場帶來的助力與改變；與會企業代表熱烈交流，共同為打造職場健康環境努力。
林哲宏表示，為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，體育署自107年起辦理「推動企業聘用體育運動指導員」計畫，迄今已輔導498名運動指導員到企業任職，補助辦理員工運動活動逾1700項、近46萬人次參與，不僅提供企業職工運動經費補助、安排專業顧問提供相關輔導諮詢服務，更建立運動人才資料庫，打造企業與運動人才專屬媒合平台。
分享企業康舒科技股公司行政管理本部協理陳季杏表示，康舒科技的運動風氣非常盛行，不僅提供運動社團經費補助經費，內部的運動空間亦常因為「客滿」增加開放時段，董事長更身體力行帶領大家參與運動，運動指導員也透過規劃各類新穎有趣、由淺入深的方式，吸引員工加入運動行列。
映象有限公司董事長鄭金卑分享，公司打造專業級運動健身空間，並聘用運動指導員幫員工設計各種體能訓練課程與進行健康管理指導，每年公司的周年活動更結合運動會盛大舉辦，邀請眷屬一同參與，不只照顧員工健康更擴散至家庭。
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