自行車／電輔車推波 北部車友大推秋冬騎遊茂林

交通部去年推動自行車主題年，再加上近年電動輔助自行車日漸普及，台灣自行車運動熱潮再次攀升，除了幾乎每個月都有大型自行車賽事外，車友們自行組團，以專業保母車載運單車結合台灣在地旅遊的小型運動觀光，疫情期間更成為最熱門的自行車旅遊方式。

長期舉辦國內運動賽事名衍行銷觀察國內自行車運動趨勢發現，新冠肺炎疫情期間，國內自行車運動風氣，隨著政府政策推廣與國人追求健康的需求再次盛行，而且朝著市場兩端擴大。

一來是由於電輔車技術的成熟，自行車騎乘技術與體力的挑戰降低、帶動新手市場，銀髮族市場的成長明顯；挑戰型的自行車運動，如動輒百K的自行車挑戰賽及山岳路線，也成為近兩年自行車車友的追逐的目標。

以交通部觀光局茂林國家風景區為例，9月推出5條路線的騎遊茂林山城自行車活動，短短2個半月的時間已吸引超過200人次車友體驗包括旗山美濃、六龜寶山、185沿山公路等路線。

參加車友表示，北部自入秋後陰雨綿綿的季節並不適合騎車，南部山城成為最好練車的地點，茂林雖然是山城，地形高低起伏略有調整，但卻沒有沿海地區的東北季風，成為車友們大推秋冬騎車的好地方，且結合當地的賞蝶生態、客家與原住民文化與美食的體驗，為自行車騎行增添旅遊的吸引力。