快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

足球／繼讓C羅轉隊 曼聯再拋轉賣震撼彈

中央社／ 曼徹斯特22日綜合外電報導
確定分手C羅後，曼聯再拋有意出售球隊震撼彈。 路透社
確定分手C羅後，曼聯再拋有意出售球隊震撼彈。 路透社

英超豪門曼聯的老闆今天表示，在稍早確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊後，他們已準備好出售球隊。

當英格蘭足球超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）宣布讓「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）離隊，且「即刻生效」後，曼聯主場老特拉福球場（Old Trafford）持續數週的動盪，似乎將畫下句點。

但幾個小時後傳出另一個更戲劇性的消息，讓C羅即將離隊一事顯得黯然失色，那就是擁有曼聯17年的葛拉瑟（Glazer）家族可能要賣球隊了。

曼聯在聲明中說：「董事會將考慮所有選項，包括對球隊的新投資、出售，或涉及公司的其他交易。」

在葛拉瑟家族掌控下，曼聯出現場上表現下滑、球迷不斷抗議的情況。

自2013年前傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）擔任總教練最後一季後，曼聯至今都未再次於英超拿下冠軍。

曼聯 C羅 英超

延伸閱讀

足球／不歡而散 曼聯：C羅將離去 立即生效

世足賽／C羅IG突破5億粉絲！回應和梅西同框對弈

世足賽／梅西現身受訪談最後一舞：我會好好把握拚冠機會

哪屆世足賽台灣最熱？網一面倒推日韓那屆「阿嬤都知道」

相關新聞

足球／不歡而散！ 曼聯：C羅將離去且立即生效

英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristi...

足球／繼讓C羅轉隊 曼聯再拋轉賣震撼彈

英超豪門曼聯的老闆今天表示，在稍早確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊後，他們已準備好出售球隊

足球／台中市足球論壇今登場 晚間舉辦世足直播派對

每四年1次的世界盃足球賽熱血開踢中，台中市市長盧秀燕自上任後積極推動足球運動向下扎根，台中市更率全國之先執行足球深耕計畫...

擊劍／全國第三次排名賽 亞運國手曾琇蕙3連后

中華奧會100週年紀念暨全國第三次擊劍錦標賽，11月18至20日共3天在中原大學體育館舉辦，共吸引459位來自全國各菁英選手參賽。其中值得關注的是女銳選手曾琇蕙，亞運國手的她目前已是2個孩子的媽媽，在

向運動禁藥說「不」 運動禁藥防制基金會感恩回顧

財團法人中華運動禁藥防制基金會於感恩節前夕，在教育部體育署指導下由基金會執行長黃啟煌帶領報告年度工作成果及宣告2023年...

撞球／台灣第4人 洪欣妤世青9號球錦標賽封后

世界青少年9號球錦標賽在波多黎各舉行，來自莊敬高職的撞球小將洪欣妤今天在女子組決賽，扳倒韓國選手金惠琳（KimHyeri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。