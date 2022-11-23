足球／繼讓C羅轉隊 曼聯再拋轉賣震撼彈
英超豪門曼聯的老闆今天表示，在稍早確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊後，他們已準備好出售球隊。
當英格蘭足球超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）宣布讓「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）離隊，且「即刻生效」後，曼聯主場老特拉福球場（Old Trafford）持續數週的動盪，似乎將畫下句點。
但幾個小時後傳出另一個更戲劇性的消息，讓C羅即將離隊一事顯得黯然失色，那就是擁有曼聯17年的葛拉瑟（Glazer）家族可能要賣球隊了。
曼聯在聲明中說：「董事會將考慮所有選項，包括對球隊的新投資、出售，或涉及公司的其他交易。」
在葛拉瑟家族掌控下，曼聯出現場上表現下滑、球迷不斷抗議的情況。
自2013年前傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）擔任總教練最後一季後，曼聯至今都未再次於英超拿下冠軍。
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