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足球／台中市足球論壇今登場 晚間舉辦世足直播派對

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市運動局凝聚基層足球共識，今天舉辦「台中市足球論壇」。圖／台中市運動局提供
台中市運動局凝聚基層足球共識，今天舉辦「台中市足球論壇」。圖／台中市運動局提供

每四年1次的世界盃足球賽熱血開踢中，台中市市長盧秀燕自上任後積極推動足球運動向下扎根，台中市更率全國之先執行足球深耕計畫，市府運動局凝聚基層足球共識，今天在市府台中廳舉辦「台中市足球論壇」，邀請知名球評鄭先萌、藍鯨女足總教練呂桂花及球隊經理陳樺緯分享台中基層足球行銷與發展，運動局長李昱叡指出，感謝講座群豐富的心得分享與經驗傳承，齊心協力為打造台中足球運動城市努力。

李昱叡表示，台中市深耕六級足球運動發展，包含迷你足球、國小到高中足球隊、大專全國運等校隊及企業與社會足球隊等，近年競賽成績表現亮眼，感謝中央教育部體育署、足球運動界與各局處的共同支持，積極合作推廣足球運動發展，帶動台中足球運動風氣。

呂桂花指出，台中藍鯨在106年至108年、110年四度勇奪聯賽冠軍，今年參加「2022亞洲女子俱樂部錦標賽」拿到1勝1和佳績，更在「2021台灣運彩木蘭聯賽盃」封后，球隊屢創佳績之餘更長期投入在地經營，每年舉辦台中女子足球節，培養女童對於足球的興趣，全力推廣足球運動向下扎根。

台中市運動局說明，近年台中市在各級足球表現突飛猛進，台中男足代表隊在110年全國運動會締造二連霸佳績、台中FUTURO今年在企甲聯賽締造開季16場不敗佳績、台中旅人在五人制足球聯賽連兩年名列亞軍、璉紅台體在2022年乙級聯賽暫居第二名、台體大包辦110年大專足球聯賽男女雙冠、惠文高中男足隊勇奪110年高中聯賽冠軍、五權國中女足隊摘110年國中聯賽后冠，成果豐碩；另2022全國學童盃足球錦標賽，台中市也踢出亮眼成績驚豔全國，學校六年級組、五年級組、四年級組均奪冠，女子四年級組也拿到冠、亞軍。

此外，近年台中市也發展五人制足球賽事與講習，舉辦包括「台中市五人制足球全國邀請賽」、「台中市全國五人制足球精英賽」、「111年台中盃五人制足球全國邀請賽」等賽事，今年5月與中華民國足球協會共同合作辦理的「AFC Futsal Level 1教練講習」更榮獲AFC亞洲足球聯盟官方報導，未來將持續與各運動團體合作，支持強化五人制足球相關資源，建立台中五人制足球選手與教練培育管道。

李昱叡提到，台中地區足球團隊約達百支隊伍，足球人口超過萬餘人，為使足球向下扎根，連年舉辦「足球深耕計畫」、「運動熱區足球計畫」及「校園足球巡迴指導計畫」，逐步深入推廣至台中29區，同時接連舉辦「國民小學迷你足球賽預賽及中區挑戰賽」、「安聯小小世界盃」，也有「YAMAHA盃」、「移工世界盃」等多元化賽事，鼓勵市民參與足球運動，厚植基層足球文化。

此外，市府也在今、明兩日下午4時至晚上9時於府前廣場大螢幕轉播世足賽，現場設有6座氣墊球場自由入座，讓球迷有更好的臨場感，一起為世足賽加油打氣，歡迎市民朋友關注。

世足賽 體育署 國民

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