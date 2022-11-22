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向運動禁藥說「不」 運動禁藥防制基金會感恩回顧

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
財團法人中華運動禁藥防制基金會於感恩節前夕報告年度工作成果。圖／中華運動禁藥防制基金會提供
財團法人中華運動禁藥防制基金會於感恩節前夕報告年度工作成果。圖／中華運動禁藥防制基金會提供

財團法人中華運動禁藥防制基金會於感恩節前夕，在教育部體育署指導下由基金會執行長黃啟煌帶領報告年度工作成果及宣告2023年由世界運動禁藥管制機構（WADA）公布的「2023年度運動禁藥禁用清單」及注意事項，向國人傳達國際最新2023年運動禁藥禁用清單的動向。

基金會執行長黃啟煌報告中指出，2022年在國內的全中運、全大運、全民運等三大賽事及賽外皆有執行採檢工作，在教育與檢測並行的計畫下，規劃許多賽事現場的教育攤位並舉辦多場基層運動員、國家級運動員及運動員輔助員為目標的運動禁藥講座，截至今年11月20日的檢測數491件來看，國內違規案件成立的共有6件。

接著在報告國內違規樣態提到，運動員食用營養補充劑或服用處方簽藥物時，往往忽略要先檢視藥物成分而導致違規案件發生，黃啟煌呼籲在基金會官方網站上有專業藥師提供免費諮詢服務，請運動員要加強警覺心，避免疏忽而造成違規禁賽讓平日辛勤的訓練成果無法施展。

WADA每年10月底會公告隔年新版運動禁藥禁用清單，基金會身為國家運動禁藥管制組織(NADO)，將禁用清單翻譯並整理差異後公告。其中特定運動禁用物質P1乙型交感神經受體阻斷劑有新增限定運動種類：迷你高爾夫，而水中運動部分項目由原來的賽內禁用轉變為賽內外皆禁用。再者，禁用清單中S7麻醉性止痛劑的Tramadol物質在2023年列入監控， 2024年列入禁用，不過該成分國內列管為第四級管制藥品，提醒運動員輔助員注意相關藥品使用。

特別值得注意的是，萊克多巴胺(Ractopamine)被明確列入賽內外禁用的S1同化性製劑中，國內在過去一年違規的案例中並無因汙染肉品導致的違規案發生。雖然我國進口肉品容許含量低於10 ppm，食用到含萊克多巴胺的肉品仍存在被檢驗出的風險，即使國際上曾有運動員成功舉證違規係因食用含萊克多巴胺的肉品而翻案，但舉證來源並不容易，提醒運動員仍需謹慎。

最後在教育部體育署主任秘書呂宏進、中華奧會秘書長徐孝慈、中華民國體育總會秘書長王景成及基金會執行長黃啟煌的帶領下進行守護儀式，象徵攜手保護運動員並呼籲：「政府作為運動員最堅實的後盾、支持基金會運行、維護競賽公平及保障運動員身心健康是最重要的初心，期許基金會來年也發揮所長，為國內運動環境盡最大的努力。」

體育署 高爾夫

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