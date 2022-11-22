陽信女足偕茄拔國小體驗大圳踢球趣 並邀報名「大圳之路」健走活動

搶搭卡達世足賽熱潮！高雄陽信銀行女子足球隊3位女將，貼身指導茄拔國小的小朋友們， 讓他們體驗足球魅力，並宣傳12月3日即將到來的「2022 仙境西拉雅山海圳－大圳之路」健走活動。

高雄陽信銀行女足隊梁凱柔、林月汝和周昕儀三名好手，前往山海圳國家綠道「大圳之路」曾文溪渡槽橋舊橋，指導善化茄拔國小的小朋友們踢球，小球員雖然腳上功夫生澀，但以如詩如畫的唯美的風景當背景，各個架式十足，最後也踢得有模有樣，體驗結束後玩到各個都「燒聲」，還大呼不滿足。

陽信女足中場梁凱柔受訪時開心表示，很高興能來到這裡陪小朋友踢球，大讚大圳之路風景真的很美，很適合來這附近運動。周昕儀也表示今天能來跟小朋友互動很開心，「真的是很特別得體驗，希望能讓他們從此喜歡上足球。」

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，平常就有許多社區散步活動，注意到國家級綠道－大圳之路真的非常美，環境很好也很舒服，還有文化古蹟相當具有歷史感，在這裡健走一定很舒服，12月3日推薦大家一起來運動健身，隔天（12月4日）歡迎大家到官田遊客中心，在12公頃的西拉雅仙境大草原上玩足球、吃美食、聽民歌。

高雄陽信女足大圳踢球。 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處