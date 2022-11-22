撞球／台灣第4人 洪欣妤世青9號球錦標賽封后
世界青少年9號球錦標賽在波多黎各舉行，來自莊敬高職的撞球小將洪欣妤今天在女子組決賽，扳倒韓國選手金惠琳（KimHyerim，音譯），為台灣史上第4名在青少女組封后的選手。
世界青少年錦標賽首度在波多黎各登場，分成青少年U17組、青少年U19組以及青少女組等3個組別。
來自莊敬高職的洪欣妤儘管在勝部第一輪以6比7不敵美國選手邁曼（Kennedy Meyman）、落入敗部，但洪欣妤從敗部一路過關斬將闖進決賽。
洪欣妤決賽迎戰韓國選手金惠琳，一度以2比0領先，但第3局時未把握住金惠琳在9號球上的失誤，讓金惠琳反倒連追3分，所幸洪欣妤穩住陣腳，最終以9比4勝出。
洪欣妤成為繼林庚醇、陳佳樺、呂翊瑄之後，第4名在青少女組封后的台灣選手，其中陳佳樺更在2016、2018年兩度奪冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言