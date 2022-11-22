世足賽／貝爾操刀12碼逼平美國 威爾斯教頭：他總不讓人失望

睽違64年再度挺進到世足賽會內賽的威爾斯，今天凌晨在分組賽首戰靠著比賽第82分鐘由「大聖」貝爾（Gareth Bale）操刀12碼球並順利攻破球門，以1：1逼平美國，總教練佩吉（Rob Page）在賽後表示，當球隊得到12碼球機會時，就已經確定要由貝爾操刀，「而他也從來沒有讓我們失望。」

前一次踢進世足賽已經是1958年的威爾斯，今年再度回到世足賽舞台卻在首場比賽就陷入苦戰，上半場第36分鐘美國就由年僅22歲的維阿（Tim Weah）率先破門，並且在整場比賽一路處在領先位置。

不過比賽第82分鐘威爾斯獲得12碼球機會，總教練佩吉也毫不猶豫地派出了威爾斯隊史進球王貝爾負責操刀，而他也將球精準的踢往球門右上角，為威爾斯踢進續命的一球，而這一球不僅是威爾斯睽違64年再度在世足賽進球，也是貝爾世足賽生涯的首顆進球。

談到貝爾的精彩演出，威爾斯教頭佩吉說：「當我們獲得點球機會時，我們早就知道該由誰主罰，百分之一百萬，他從來沒有讓我們失望，不是嗎？又一次，這完全就是貝爾的能力。」

而在這場比賽後，貝爾也追平隊友甘特（Chris Gunter），以代表國家隊出賽109場並列隊史第1，並以41顆進球繼續在隊史進球王上保持領先，貝爾說：「上半場我們並不處在我們想要的比賽節奏，美國隊的表現更出色，但中場休息時我們戰術上做了變化，讓我們在下半場表現得更加強勁，這個進球對我們是很重要的，是誰進的一點都不重要，因為它讓我們回到比賽之中，只可惜我們最終未能贏得比賽。」