快訊

早晨財經速解讀／國泰金前3季獲利年減 55% 國壽淨值減半 股利跟著砍半？

今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

法國人為何愛紅酒？「耶穌之血」葡萄酒的消費經濟

世足賽／貝爾操刀12碼逼平美國 威爾斯教頭：他總不讓人失望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
威爾斯在比賽末段由「大聖」貝爾（Gareth Bale）操刀12碼球並順利攻破球門，以1：1逼平美國。 新華社
威爾斯在比賽末段由「大聖」貝爾（Gareth Bale）操刀12碼球並順利攻破球門，以1：1逼平美國。 新華社

睽違64年再度挺進到世足賽會內賽的威爾斯，今天凌晨在分組賽首戰靠著比賽第82分鐘由「大聖」貝爾（Gareth Bale）操刀12碼球並順利攻破球門，以1：1逼平美國，總教練佩吉（Rob Page）在賽後表示，當球隊得到12碼球機會時，就已經確定要由貝爾操刀，「而他也從來沒有讓我們失望。」

前一次踢進世足賽已經是1958年的威爾斯，今年再度回到世足賽舞台卻在首場比賽就陷入苦戰，上半場第36分鐘美國就由年僅22歲的維阿（Tim Weah）率先破門，並且在整場比賽一路處在領先位置。

不過比賽第82分鐘威爾斯獲得12碼球機會，總教練佩吉也毫不猶豫地派出了威爾斯隊史進球王貝爾負責操刀，而他也將球精準的踢往球門右上角，為威爾斯踢進續命的一球，而這一球不僅是威爾斯睽違64年再度在世足賽進球，也是貝爾世足賽生涯的首顆進球。

談到貝爾的精彩演出，威爾斯教頭佩吉說：「當我們獲得點球機會時，我們早就知道該由誰主罰，百分之一百萬，他從來沒有讓我們失望，不是嗎？又一次，這完全就是貝爾的能力。」

而在這場比賽後，貝爾也追平隊友甘特（Chris Gunter），以代表國家隊出賽109場並列隊史第1，並以41顆進球繼續在隊史進球王上保持領先，貝爾說：「上半場我們並不處在我們想要的比賽節奏，美國隊的表現更出色，但中場休息時我們戰術上做了變化，讓我們在下半場表現得更加強勁，這個進球對我們是很重要的，是誰進的一點都不重要，因為它讓我們回到比賽之中，只可惜我們最終未能贏得比賽。」

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／隊長貝爾比賽末段12碼進球 助威爾斯逼平美國

世界盃／美國1:1威爾斯首場和局出現

路透：德國計劃收緊對高度依賴中國的企業的規定

世足賽／64年前不敵巴西比利 學校放假等看威爾斯回歸

相關新聞

世足賽／華麗巴西隊 誰先發猜不透

被視為本屆世界盃足球賽最大奪冠熱門，「森巴軍團」巴西昨天進行首度團練，由於陣容太過華麗，外界極度想要知道先發十一人會怎麼...

世足賽／貝爾操刀12碼逼平美國 威爾斯教頭：他總不讓人失望

睽違64年再度挺進到世足賽會內賽的威爾斯，今天凌晨在分組賽首戰靠著比賽第82分鐘由「大聖」貝爾（Gareth Bale）...

世足賽／荷蘭強拉尾盤 2比0擒伏塞內加爾

「橘色軍團」荷蘭今天好酒沉甕底，比賽尾聲連進2球，在世界盃足球賽A組小組賽2比0擊敗非洲冠軍塞內加爾，搶下本屆賽事首勝

世足賽／新秀建功 英格蘭大勝伊朗

隊長臂章爭議在開賽前選擇妥協，但「三獅軍團」英格蘭在本屆世界盃足球賽首戰強勢啟航，以六比二大勝伊朗，三位在世界盃首度出賽...

世足賽／卡達輸開幕戰 留難堪紀錄

世界盃足球賽地主國卡達出師不利，昨天在開幕戰攻守漏洞一堆，前卅一分鐘就被厄瓜多明星前鋒瓦倫西亞攻進兩球，一路落後以○比二...

世足賽／隊長貝爾比賽末段12碼進球 助威爾斯逼平美國

美國今天在2022卡達世界盃足球賽的首戰對上「紅龍軍團」威爾斯，前鋒維阿上半場率先射門進球，但威爾斯隊長貝爾在比賽末段第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。