網球／第四屆大衛體育盃全國排名精英賽今開打 國內多名好手參賽

111年大衛體育盃全國網球排名精英錦標賽暨U18全國青少年網球錦標賽今日於臺北市網球中心展開首日的比賽。今日進行U18男單會外賽，全排男單則進行到會內賽第一輪。

U18賽事會外賽建國中學呂維昕展現良好的手感在會外賽第二輪擊敗同校林木森順利闖入第三輪。男單會外賽頭號種子何宸輝則不給對手任何機會，以8:0的成績擊敗對手，下輪將面對14歲全國青少年排名第二的陳泓叡強力挑戰，爭取晉級會內賽。

全排男單賽事則展開會內賽首輪的較勁，目前全國大專排名第一的白傑明此站由會外賽打起，會外賽先以8:1的比數擊敗對手林瑋，會內首輪則挑戰排名較高的選手廖晧喆，白傑明似乎對於球場的掌握更加精準，無論是從發球、正拍、反拍到截擊，最終以8:5拿下勝利，順利挺進會內賽第二輪，下一輪對手將是上站全國排名賽單打冠軍歐善元。