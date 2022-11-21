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衝浪／台灣國際公開賽奪冠 18歲澳新星預約再來台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
厄爾年僅18歲，以優異的衝浪表現被譽為明日之星。圖／RED BULL提供
厄爾年僅18歲，以優異的衝浪表現被譽為明日之星。圖／RED BULL提供

被譽為衝浪界「明日之星」、年僅18歲的澳洲衝浪好手厄爾（Jarvis Earle）在上周落幕的2022台灣國際衝浪公開賽展現不凡身手，歷經一周的激烈淘汰賽後，厄爾擊敗同樣來自澳洲WSL世界總冠軍巡迴賽的外卡選手海茲伍德（Reef Heazlewood），透過精采連續漂亮動作取得14.5高分奪冠，將以QS澳洲／大洋洲積分賽（Regional Qualifying Series）排名第一的成績迎戰明年度世界總冠軍賽的CS挑戰賽（Challenger Series）。

厄爾是是來自澳洲的衝浪新秀，8歲就開始接觸衝浪，曾獲得澳洲衝浪公開賽冠軍及澳洲青少年錦標賽冠軍，在正式參加賽事QS澳洲／大洋洲積分賽短短兩年以來，積分從400名飆升到排名第4，這次奪得冠軍後更是衝上了排名首位，是目前備受矚目的閃耀新星。

首次來台灣，厄爾表示這次是一次難忘的體驗，「很開心有這個機會來到台東這個台灣最棒的浪點，和來自世界各地衝浪高手們一同切磋，我非常喜歡台灣，有機會我會再來的！」

本次賽事與世界衝浪聯盟（WSL）共同舉辦，吸引超過12個地區國家共120位頂尖國內外衝浪選手齊聚一堂、展開激烈賽事，厄爾同時擔任國際衝浪公開賽「特殊表演賽」表演嘉賓，在依山傍海的金樽浪點與有職業選手之夢的衝浪愛好者和青少年們進行經驗交流。

澳洲衝浪新星厄爾以精彩連續動作斬獲高分。圖／RED BULL提供
澳洲衝浪新星厄爾以精彩連續動作斬獲高分。圖／RED BULL提供

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