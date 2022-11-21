衝浪／台灣國際公開賽奪冠 18歲澳新星預約再來台

被譽為衝浪界「明日之星」、年僅18歲的澳洲衝浪好手厄爾（Jarvis Earle）在上周落幕的2022台灣國際衝浪公開賽展現不凡身手，歷經一周的激烈淘汰賽後，厄爾擊敗同樣來自澳洲WSL世界總冠軍巡迴賽的外卡選手海茲伍德（Reef Heazlewood），透過精采連續漂亮動作取得14.5高分奪冠，將以QS澳洲／大洋洲積分賽（Regional Qualifying Series）排名第一的成績迎戰明年度世界總冠軍賽的CS挑戰賽（Challenger Series）。

厄爾是是來自澳洲的衝浪新秀，8歲就開始接觸衝浪，曾獲得澳洲衝浪公開賽冠軍及澳洲青少年錦標賽冠軍，在正式參加賽事QS澳洲／大洋洲積分賽短短兩年以來，積分從400名飆升到排名第4，這次奪得冠軍後更是衝上了排名首位，是目前備受矚目的閃耀新星。

首次來台灣，厄爾表示這次是一次難忘的體驗，「很開心有這個機會來到台東這個台灣最棒的浪點，和來自世界各地衝浪高手們一同切磋，我非常喜歡台灣，有機會我會再來的！」