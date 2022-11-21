擊劍／最強甜心媽媽！程昕產後3個月復出就奪冠

中華民國擊劍協會主辦的「中華奧會100週年紀念暨111年全國第三次擊劍錦標賽」昨天落幕，我國女子鈍劍好手「擊劍甜心」程昕，今年8月底產子後首次復出參賽就勇奪冠軍，打下擊劍場大驚奇。

2017年台北世大運爆紅的「擊劍甜心」程昕，因懷上兒子「小酪梨」，6月完成亞洲盃後就暫停訓練，8月喜獲麟兒、9月坐月子休養，10月就回到賽場訓練，回歸首戰就一路拚勁冠軍戰，最終更逆轉奪勝。

「我決定要參賽之後，就開始準備，雖然只有3周，而且必須在上班、照顧小孩之外爭取訓練的時間，但這是我的決定，僅管過程非常辛苦，我不曾想過放棄。」今年首度讓出全國女子鈍劍排名第一位置的程昕說。

程昕的先生同是擊劍好手李邦佑，兩人組成小家庭，一邊工作、一邊育兒，同時還要參與擊劍訓練，程昕坦言不容易，半夜遇到孩子不睡又暴哭的情況最崩潰，「但也只能想辦法解決問題。」

程昕分享，現在生活比較上軌道，回到擊劍場上訓練後，雖然體力差很多，但生產前的身體記憶隨著一次又一次的訓練，逐漸被喚醒，「我告訴自己，我可以做的到，生產、育兒這些都不能拿來做為鬆懈的理由。」

「擊劍甜心」的心態正向陽光，如同她在金牌學院線上講座的分享，總是能「快速轉換情緒的攻擊權」，展現強大的意志力。

多了人母身份，程昕個性也變更穩定，即便分數落後也能專注當下，快速思考自己的問題，上場就調整狀態，「4強賽的時候，第一局落後，我起步總是有些遲疑，讓對手可以捉到時間進攻，但下一局開始，我就馬上改善這個問題，搶得先機，最後15：14成功逆轉。」