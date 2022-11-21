自行車／不被癌細胞打敗 癌友騎遇福爾摩沙

曾因癌症人生從彩色變黑白的一群自行車愛好者，在「騎遇福爾摩沙環島團」遇見更好的自己，癌友吳瑋萍和林虹汝形容，騎車其實就像人生，「騎不上去，大不了下來牽車，一樣可以過山頭！」

騎遇福爾摩沙從2012年舉辦以來，累計有來自全球各地210個團體、5800位自行車同好參加，今年參加人數共1295人，9天行程再20日畫下完美句點，其中12日從松山出發的台北騎士團中，有6位抗癌鬥士邱雅蘭、陳昱文、陳淳鈺、吳瑋萍、郭洹希和林虹汝，勇敢向自己的極限下戰帖，經新竹、台中、嘉義、高雄、恆春、知本、瑞穗、礁溪，環台9天後在20日回到台北。

這群勇士的隊名是「愛喲！血拾輪」，林虹汝解釋說：「愛喲，就是癌友的諧音，血拾輪，是血拾人的諧音，因為這次是騎腳踏車，就用輪取代人，這是我們大家一起取的。」

林虹汝是唸大三時罹患淋巴癌，一邊治療、一邊上課，經過8次化學治療、29次放射線治療，2008年復發再作化療，一度狂吐，體重剩下39公斤，2009年2月做自體幹細胞（骨髓）移植，目前重生快14年。

為了慶祝重生，幾年前開始，每年她都會在生日前後完成一些「願望清單」，包括2018年到美國跑紐約馬拉松、2019年去日本跑富士山馬拉松、2020年爬了玉山、2021年去太魯閣爬大同大禮部落，去年就想單車環島，今年終如願以償。

第一次環島，9天8夜每天騎100公里，林虹汝說：「出發前當然有努力練習囉，特別是加強上坡，畢竟全程900公里，還滿硬的，剩下的就是信心跟堅持，很開心自己有堅持下去，願望清單達陣再加一。」

另一位癌友吳瑋萍，30歲那年本來要跟教會到肯亞服務，被急性淋巴型白血病打亂了人生的步調。

吳瑋萍回憶說：「我熱愛上山下海，跑馬拉松、泛舟、露營是日常，完全沒料到癌症會找上門，當下腦筋一片空白，剛開始治療時也沒想太多，直到化療後開始嚴重落髮，朋友幫我『嚕』成光頭，大家都離開後，我一個人才開始爆哭。」

醫生告知吳瑋萍必須接受骨髓移植，而在移植之前，得先接受化學療法或合併放射線治療，摧毀骨髓和癌細胞，空出骨髓空間給新的骨髓生長，「那時真的痛苦到常常半夜偷哭，甚至想放棄，還好有信仰支撐著我。」

父親年邁，母親大腸癌，配對「賞味期限」又只有半年，吳瑋萍等待的過程又是種煎熬，「很幸運，就在醫生建議的半年進入倒數時，我等到了慈濟配對，移植後的二到四星期，因為高劑量化學療法或合併放射線的調理療法，會摧毀我的骨髓以及身體的免疫系統，超容易感染和出血，又是波挑戰。」

所幸吳瑋萍關關難過關關過，目前病情在控制中。這次決定參加騎遇福爾摩沙，她很努力練習，「上坡前不要停下腳步，換檔預備繼續踩！在坡段中堅持，意志力放在核心，就可持續向上。」

經過這次環島，兩人不僅更愛這塊土地，也更珍惜生命，林虹汝說：「真心希望癌友們也可以出來走走，當然，前提是要了解自身身體狀況，循序漸進增加強度，大家透過運動趕走病痛，迎向更美好的未來。」