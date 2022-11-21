ATP年終賽／挺過疫苗風波 約克維奇奪冠自評：令人滿意的結尾

前球王約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽奪冠，6度稱王追平瑞士名將費德勒（Roger Federer）的紀錄。不過回顧今年，約克維奇因未接種COVID-19疫苗無法參加多項賽事，如今稱霸年終賽，他也形容這是「非常令人滿意」的結尾。

約克維奇在義大利杜林以7：5、6：3擊敗挪威新星魯德（Casper Ruud），奪下ATP年終賽（ATP Finals）冠軍，生涯6度獲此殊榮，追平瑞士傳奇球星費德勒的紀錄。

法新社報導，35歲的約克維奇是ATP年終賽史上最年長的冠軍得主。他在這個球季因為沒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，錯過了兩場大滿貫賽事，但今天以ATP年終賽冠軍劃下美好句點。

約克維奇說：「由於我今年經歷的事，當然還有年初在澳洲發生的情況，現在一切感覺非常令人滿意，同時也覺得非常欣慰」、「我們不必回頭去看，因為我們都知道發生了什麼事。」

約克維奇在今年1月因未接種疫苗被澳洲拘留，隨後遭驅逐出境，無緣參加澳洲網球公開賽。他說：「這顯然對我今年的開季產生了影響，在剛開始的幾個月裡，我努力在比賽和心態上取得平衡，以重返球場並找回自己應有的水準。」

澳洲起初禁止這位塞爾維亞名將在2025年前入境，但本月稍早澳洲新政府發布好消息，那就是約克維奇將可以參加明年1月的澳網。曾9度奪下澳網冠軍、被封為「墨爾本之王」的約克維奇說：「我不知道未來會如何，但我知道我內心仍渴望贏得獎盃。」