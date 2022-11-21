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跆拳道／初生之犢不畏虎 黃映瑄世錦賽奪銅

中央社／ 台北21日電
黃映瑄(右)摘下銅牌。 中華跆協臉書
黃映瑄(右)摘下銅牌。 中華跆協臉書

台灣跆拳道小將黃映瑄今天世界跆拳道錦標賽女子46公斤級首秀，展現初生之犢不畏虎精神，8強賽扳倒世界第一後，可惜4強賽以0比2不敵土耳其選手尤迪倫，拿下銅牌。

2022年世界跆拳道錦標賽在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行，今天最後1天賽事傳出捷報，加上黃映瑄這面銅牌，以及羅嘉翎女子57公斤級銀牌、陳柏諺男子54公斤級銅牌，台灣本屆世錦賽合計拿下1銀2銅。

黃映瑄今年剛從萬芳高中畢業，目前就讀於國體大，儘管過去2年曾入選青少年國手，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際賽取消，直到這次才首度披上國手戰袍出征國際賽。

黃映瑄今天在世錦賽女子46公斤級登場，前3戰分別擊退伊朗選手莫門扎德（Mahla Momenzadeh）、哥斯大黎加選手桑丘（Laura Sancho）、古巴選手拉米爾（Dalila Villamil），8強賽再淘汰世界第一、韓國選手姜彌汝（Kang Mi-Reu，音譯），闖進4強。

黃映瑄4強賽迎戰兩屆世錦賽銅牌、土耳其選手尤迪倫（Rukiye Yildirim），第一回合從2比7落後，到連得9分逆轉，但後段接連遭到對手上端攻擊，以12比13讓出，第2回合則以5比12落敗，以並列銅牌作收。

教練張盛國接受中央社記者訪問時表示，4強賽很可惜，看起來第2回合有被第一回合的判決影響，有點慌亂；儘管無緣金牌戰，但張盛國大讚愛徒，從青少年剛轉成人組賽事，展現初生之犢不畏虎的精神，「能站上世界最大舞台其實已經算很棒了，表現超乎預期太多了」。

張盛國表示，出國前有特別提醒黃映瑄，世錦賽的對手一定都很難打，「能過一關、算一關，既然可以站上那個舞台，每場比賽就當作最後一場、盡全力放開來比，享受比賽，輸也沒關係」，他透露，看得出來黃映瑄前面幾場有在享受比賽的感覺，但經驗上還是有點不足。

談到黃映瑄未來還須加強的地方，張盛國認為，除了持續透過國際賽歷練累積經驗外，還須提升肌耐力，畢竟國外選手較為壯碩，「同樣體型亞洲人比較吃虧，對抗能力明顯不足」。

世錦賽 跆拳道 羅嘉翎

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