快訊

世足賽／支持LGBTQ但開場領黃牌？ 世界盃各隊長面臨「彩虹臂章難題」

民進黨攻北市長困難重重 阿扁一句話說明原因

大S開告汪小菲！為生活費「查封資產」 S Hotel恐遭拍賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ATP年終賽／睽違7年再封王 約克維奇追平費爸6冠紀錄

中央社／ 杜林20日綜合外電報導
約克維奇奪得生涯第6座ATP年終賽冠軍。 路透社
約克維奇奪得生涯第6座ATP年終賽冠軍。 路透社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以7：5、6：3直落二擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud），勇奪生涯第6座ATP年終賽冠軍，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的紀錄。

現年35歲的約克維奇今天在ATP年終賽決賽發球相當犀利，整場比賽沒讓魯德取得任何破發點，且全場擊出9記愛司球，魯德僅有6記。

約克維奇奪得生涯第6座ATP年終賽冠軍。 美聯社
約克維奇奪得生涯第6座ATP年終賽冠軍。 美聯社

約克維奇上次贏得ATP年終賽冠軍已經是7年前，如今第6度封王後，也追平今年退休的瑞士名將費德勒締造的最多座ATP年終賽冠軍紀錄，他的世界排名將從第八上升至第五名。

挪威好手魯德以亞軍作收。 法新社
挪威好手魯德以亞軍作收。 法新社

約克維奇賽後接受媒體訪問說：「我必須整場比賽保持專注，每一次得分，氣勢都可以很快轉向另一方。」對於奪下久違的ATP年終賽冠軍，他說：「事實上，我已經等待了長達7年，讓這場勝利變得更加甜美。」

塞爾維亞網球名將約克維奇（右）今天以7：5、6：3直落二擊敗挪威好手魯德（左），勇奪生涯第6座ATP年終賽冠軍。 歐新社
塞爾維亞網球名將約克維奇（右）今天以7：5、6：3直落二擊敗挪威好手魯德（左），勇奪生涯第6座ATP年終賽冠軍。 歐新社

約克維奇 魯德

延伸閱讀

中職／封王獲母親擊掌 林威助：金本知憲的吻就不必了

ATP年終賽／約克維奇再2勝追平費德勒 梅德維夫自評災難表現

ATP年終賽／納達爾以勝利結束2022 力求下季捲土重來

ATP年終賽／約克維奇好事不斷！ 生涯獎金破1.6億美元

相關新聞

ATP年終賽／ 約克維奇6度封王追平費德勒紀錄

塞爾維亞網球名將約克維奇今天以7：5、6：3直落二擊敗挪威好手魯德，勇奪生涯第6座ATP年終賽（ATP Finals）冠...

民俗體育賽／彰化芳苑國中競技舞龍菁英賽金質獎四連霸

全國民俗體育競賽的重頭戲─菁英決賽，今天（20日）下午在吳鳳科技大學旭光中心熱鬧登場，今年選定舞龍、台灣獅和醒獅3項6組...

幼兒足球／安聯小小世界盃預賽熱鬧萌翻

幼兒足球賽事本周接連二天在各大城市展開許多賽事，安聯小小世界盃新竹區預賽昨天（19日）進行，包括有U6、U8、U10、U...

跆拳道／世錦賽首秀 陳柏諺摘銅

台灣跆拳道選手陳柏諺今天在世界跆拳道錦標賽男子54公斤級一路闖進4強賽，最終以1比2不敵匈牙利選手沙立姆（OmarSal...

民俗體育競賽／地主嘉義柳溝國小客家獅獲特優

教育部體育署主辦的「111學年度全國各級學校民俗體育競賽」，19日起在嘉義民雄吳鳳科大展開競技，首日有踢毽、撥拉棒、流星...

中華奧會／運動員論壇 協助運動員勇於參與國際事務

中華奧會為協助我國運動員參與國際組織職務，特於19日舉辦運動員論壇，邀請國內外優秀現役及退役運動員經驗分享，透過論壇增進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。