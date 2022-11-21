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ATP年終賽／睽違7年再封王 約克維奇追平費爸6冠紀錄
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以7：5、6：3直落二擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud），勇奪生涯第6座ATP年終賽冠軍，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的紀錄。
現年35歲的約克維奇今天在ATP年終賽決賽發球相當犀利，整場比賽沒讓魯德取得任何破發點，且全場擊出9記愛司球，魯德僅有6記。
約克維奇上次贏得ATP年終賽冠軍已經是7年前，如今第6度封王後，也追平今年退休的瑞士名將費德勒締造的最多座ATP年終賽冠軍紀錄，他的世界排名將從第八上升至第五名。
約克維奇賽後接受媒體訪問說：「我必須整場比賽保持專注，每一次得分，氣勢都可以很快轉向另一方。」對於奪下久違的ATP年終賽冠軍，他說：「事實上，我已經等待了長達7年，讓這場勝利變得更加甜美。」
🏆 2008— ATP Tour (@atptour) 2022年11月20日
🏆 2012
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🏆 2015
🏆 2022@DjokerNole | #NittoATPFinals pic.twitter.com/aTm9R0nKNH
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