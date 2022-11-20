幼兒足球／安聯小小世界盃預賽熱鬧萌翻

幼兒足球賽事本周接連二天在各大城市展開許多賽事，安聯小小世界盃新竹區預賽昨天（19日）進行，包括有U6、U8、U10、U12、U15的組別，共79支隊伍參賽，賽況熱鬧激烈。小球員們拿出看家本領，都要搶晉級資格，而今天率先出爐的晉級名單包括U15組別，是由U15-TWFC、ESPERZO FC率先搶下晉級門票；U6組則是由夢幻U6愛踢球、U6皇家野馬兩支隊伍取得晉級資格。安聯人壽新竹聯新通訊處區經理呂美蘭、經理黃士軒特別到場為小球員們加油，期待大家都能有最佳表現。

眾所期待的2022安聯小小世界盃總決賽，即將在12月24與25日重返台北田徑場，預計共有U6、U8、U10、U12、U15的組別、總隊數86隊，將一同角逐金盃，力拚最高榮譽，屆時比賽時間將從早上8點至下午6點，預計將有數千位家長遠從全國各地到場一起為小球員們喝彩鼓勵。

賽事主要贊助商之一的愛爾麗醫療集團創辦人董事長常如山上周親自帶著寶貝兒子到高雄參賽後發現小球員的家長們比場上還激烈。常如山表示，他平時贊助不少各單項運動、也擔任過許多協會的理事長甚至重要顧問職，尤其在足球方面投入不少財力物力，他認為足球可讓運動員的心肺及腳力帶來強大的幫助。

另一個相當重視足球運動發展的城市台中在今天（20日）也在台中市政府廣場舉行分區挑戰賽，包括市長盧秀燕、副市長陳子敬、運動局局長李昱叡、民政局局長吳世瑋、中華民國迷你足球協會祕書長張武業、雲豹能源副總經理譚宇軒等人皆到場支持，共有Ｕ6組9隊及U8組共計29支隊伍爭奪晉級資格。

盧秀燕指出，台中市積極打造酷運動、酷城市，推動基層足球運動與培育人才，加速興建重要運動建設，市府投入超過12.78億打造全台首座國際足球運動休閒園區，提升足球運動產業，期盼帶動延續各項足球賽事成績。

譚宇軒表示，雲豹能源科技贊助基層體育發展中秉持運動及教育二大主軸，一則希望能藉由運動凝聚團隊向心力、不分彼此用團隊合作方式拿下勝利；再者希望面對失敗來磨練心志，並從逆境中學習成長迎向下一場到來的勝利。

遠從金門跨海來台參賽的金湖國小，雖然不幸敗北無法取得晉級資格，但全場的拚勁贏得在場及對手所有人的掌聲及肯定，其中5號盧熙遠輸球後不僅落淚，更躲在角落自責難過，據盧熙遠的媽媽表示，足球在金門的發展已逐漸起步，非常有發展的潛力，已有不少學校成立校隊。