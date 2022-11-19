中華奧會／運動員論壇 協助運動員勇於參與國際事務

中華奧會為協助我國運動員參與國際組織職務，特於19日舉辦運動員論壇，邀請國內外優秀現役及退役運動員經驗分享，透過論壇增進運動員對於參與國際事務之了解，強化運動員來提升個人品牌價值及爭取國際職務之能力，以建構更美好的未來。

這次論壇特別邀請現任國際奧會運動員委員會副主委南韓籍桌球選手柳承敏擔任講座。柳承敏獲得2004年雅典奧運金牌、2008年北京奧運銀牌，國際成績斐然。柳承敏感謝中華奧會邀請將自身擔任國際奧會運動員委員會以影片來分享參選國際奧會運動員委員會職務，與南韓奧會錄製宣傳影片及提供的資源進行分享，透過自身經驗在奧運期間的競選增加更多曝光機會。

國立體育大學校長邱炳坤，現任亞洲射箭聯盟副會長，長期深耕國際組織並對國際組織熟稔，課程中邱炳坤以運動員的角度探討參與國際組織，以及國際組織職務重要類別，也紛紛鼓勵我國運動員積極參與國際組織，擴大運動員競技場外，為國家帶來的效益進行分享。

2004雅典奧運跆拳道金牌朱木炎及連續參與兩屆冬季奧運會選手連德安，為我國參與國際奧會運動員委員會參選人。朱木炎積極投入參選活動，也在論壇中分享因為棒棒糖事件訴諸國際法庭，但最後仍未被採納而遭取消資格。連德安為我國冬季奧運選手首次參與競選，在這參選過程中獲得諸多寶貴經驗分享，期待未來仍有機會繼續為我國爭取國際組織職務。

2014仁川亞運划船選手蔡瀚陞覺得運動員的未來不是只有單一選項，除了擔任划船教練外，現在也是平面模特兒，並創立「十年划一槳」自有品牌，論壇中侃侃而談他的斜槓人生，也對於運動員即早進行運動生涯規劃提出更多的建議。

2012年倫敦奧運馬拉松選手張嘉哲，分享他的生命故事，曾經因為訓練造成阿基里斯腱斷裂，在他周遭的師長、朋友都認為嘉哲的運動生涯就此結束了。這段期間，張嘉哲知道所有人都不再看好他回到他最喜愛的馬拉松賽場上，而經過開刀治療及復健，張嘉哲成功回到人生熟悉的舞台，並且取得2012年倫敦奧運馬拉松賽選手資格。場外張嘉哲以「真男人」創辦國手匯、森林跑站來協助更多喜愛跑步的選手，也將大家將堪用不穿的二手跑鞋捐出提供偏鄉小運動員有鞋可穿，繼續他們的運動夢。