桌球亞洲盃／莊智淵退宇田幸矢 生涯第二度摘銅

在泰國曼谷舉行的亞洲盃桌球賽，我國桌球教父莊智淵今天在4強賽不敵日本小將張本智和後，銅牌戰再碰上另外一名日本年輕好手宇田幸矢，最終以6：11、11：9、9：11、12：10、11：7、11：9逆轉勝出，拿下生涯第二面亞洲盃銅牌。

莊智淵與21歲小將宇田幸矢，過去僅有過一次交手紀錄，是在2020年的卡達公開賽，當時雙方苦戰7局後由莊智淵以局數4：3險勝，雙方今天在亞洲盃銅牌戰上演生涯第2度的對決依舊打得激烈。

在前三局打完後，儘管宇田幸矢取得局數2：1領先，不過接下來3局莊智淵重新調整步調後，以12：10、11：7、11：9連拿下三局關門，自2013年後再一次拿下亞洲盃銅牌，也是我國史上第一位在亞洲盃拿下2面以上獎牌的球員。