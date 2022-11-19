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健美健身／68歲家庭主婦 勇闖健美比基尼賽事
第四屆全國健美健身錦標賽，這周末在宜蘭縣立體育館熱鬧進行，全場賽事最大亮點是今年68歲的廖桂蘭比基尼選手，在中華民國健美健身協會理事長許安進的介紹下，廖桂蘭選手踏著輕盈的步伐出場，讓在場所有觀眾眼睛為之一亮，外表與實際年齡差距甚大。
廖桂蘭說明自己本身是家庭主婦多年，撫養三位子女長大成人後較有自己的時間，因此利用時間到台北市內湖社區大學進修，因緣際會下接觸到中華民國健美健身協會副理事長陳孔文教練推廣銀髮族健美健身運動，而開始接受陳孔文教練的正規重量訓練，每天撥時間接受訓練指導與嚴格的飲食控制，起初還不太能忍受訓練後所帶來的感覺，在孔文教練的鼓勵下漸漸習慣，也慢慢熟練，因此踏上人生的第一場比賽。
從賽事上也找回自己，在身心靈各方面也都年輕化，因此廖桂蘭也以自身為例，鼓勵更多的樂齡銀髮族走進健身房進行重量訓練，擁有健康的身體才能獲得年輕的樣貌，期許中華民國健美健身協會多多舉辦資深組賽事，讓更多的樂齡銀髮族群踏出家門運動強身健體，並且站上舞台展現自我。
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