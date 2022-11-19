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桌球亞洲盃／莊智淵不敵張本智和 將與宇田幸矢爭銅
在泰國曼谷舉行的桌球亞洲盃，我國桌球教父莊智淵今天在男單4強賽遭遇日本名將張本智和，最終以8：11、11：9、1：11、9：11、12：14敗下陣來，稍後將與另一名日本小將宇田幸矢爭銅。
曾在2013年拿下亞洲盃銅牌的莊智淵，今年再度成為我國唯一打進4強賽的球員，而他今天的對手則是相差22歲、生涯前6度交手戰成3勝3敗的日本好手張本智和，這也是兩人繼去年WTT多哈站賽事後再度交鋒。
而今天兩人再度碰頭，張本智和也展現出絕佳氣勢，首局先以11：8拿下後，第二局莊智淵雖然以11：9扳平戰局，不過第三局賽況卻一面倒向張本智和，讓他以11：1拿下，並在接下來兩局以11：9、14：12成功關門，搶下冠軍賽門票。
莊智淵雖然輸球，不過隨後也將在銅牌戰登場出戰另一名日本年輕好手宇田幸矢，力拚個人生涯第2面亞洲盃銅牌。
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