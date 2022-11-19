澳洲羽賽／不敵大陸高塔組合 李楊配4強止步

在前一站海洛公開賽打到冠軍賽的我國男雙組合「李楊配」李哲輝／楊博軒，本周的澳洲公開賽兩人再度攜手挺進到4強賽，並遭遇世界排名第14名的劉雨辰／歐烜屹，最終在苦戰3局後以21：12、21：23、22：24遭到逆轉，無緣4強。

世界排名第32名的「李楊配」，近幾站賽事表現亮眼，陸續擊敗過世錦賽金牌組合保木卓朗／小林優吾以及印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），其中前一站海洛公開賽還與「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯爭冠，但最終仍是敗下陣來。

而本周的BWF超級300系列的澳洲公開賽，李哲輝／楊博軒更是成為唯一闖進到4強賽的我國男雙組合，並在今天碰上前一輪拍落「麟洋配」王齊麟／李洋的大陸「新雙塔」劉雨辰／歐烜屹。

在首局賽事中，「李楊配」在11：11後打出一波7：0攻勢拉開差距，並以21：12率先搶下，不過接下來兩局大陸組合展開猛烈反撲，先是以23：21扳平戰局，決勝局更是在打到22：22平手後連續拿下關鍵兩分逆轉勝出，挺進到冠軍賽。