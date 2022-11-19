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澳洲羽賽／李佳馨、鄧淳薰女雙4強止步 仍創合拍最佳成績
BWF超級300系列的澳洲羽球公開賽，今天將進行4強準決賽，我國女雙搭擋李佳馨／鄧淳薰在昨天拍落兩屆世錦賽金牌組合永原和可那／松本麻佑後，今天則是對上第6種子的中國大陸組合張殊賢／鄭雨，但最終以15：21、17：21敗下陣來，但仍創下兩人合拍以來在超級300賽事的最佳成績。
目前世界排名第46名的李佳馨／鄧淳薰，昨天在8強賽爆冷擊敗2018、2019年在世錦賽完成2連霸的日本組合永原和可那／松本麻佑，而今天她們則是對上世界排名第10名的張殊賢／鄭雨，也是兩組人馬生涯首度交手。
今年已經在未來戲咧賽與國際挑戰賽合拍拿下3座冠軍的李佳馨／鄧淳薰，今天面對張殊賢／鄭雨陷入苦戰，開賽後一度以7分落後，不過在局中一度追到僅剩2分差距，但大陸組合隨後一波5：0攻勢率先取得7個局點，儘管李佳馨／鄧淳薰成功化解了前2個，但仍是以15：21讓對手先下一城。
第二局兩組人馬也展開激烈拉鋸，李佳馨／鄧淳薰也以11：8領先進入技術暫停，不過大陸組合也趁著李佳馨／鄧淳薰失誤偏多，追到12：12平手，雙方也在該局後段展開激烈拉鋸，在局中一次49拍的來回對抗後，大陸組合也取得17：15領先，最終也以21：17搶下冠軍賽門票。
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