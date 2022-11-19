ATP年終賽／約克維奇再2勝追平費德勒 梅德維夫自評災難表現

2022杜林ATP年終賽小組賽在今天結束，篤定打進四強的約克維奇（Novak Djokovic）還是全力拚戰，歷經3小時11分鐘才在第三盤搶7中勝出，以6：3、6：7（5：7）、7：6（7：2）擊敗俄國梅德維夫（Daniil Medvedev），收下小組賽3連勝；悲情的梅德維夫則是連三戰在搶7輸球，苦吞3連敗被淘汰。

這場無關晉級的比賽，雙方還是拿出激情與態度，約克維奇在小組賽前兩場都是直落二勝出，分別擊敗來自希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及俄國的羅布列夫（Andrey Rublev），已提前晉級的他今天依然全力以赴，儘管一度出現體能問題，但他還是堅持奮戰，第三盤打到搶7，在2:1後連拿4分聽牌，並在最後以7：2收下比賽，取得對戰3連勝，賽後他也表示儘管已獲資格、但自己還是很想贏球。

約克維奇目前距離費德勒（Roger Federer）締造的6座年終賽冠軍，與網壇史上單一賽事最高474萬美元（約1.49億台幣）獎金只差2場勝利，下一場四強戰他將對上來自美國的弗列茲（Taylor Fritz）。

梅德維夫在年終賽以3連敗結束本季。 路透社

至於過去兩年都在ATP年終賽打入決賽的梅德維夫，今年慘遭滑鐵盧小組賽3連敗，其中面對西西帕斯及約克維奇，都是在第三盤5:4領先時，邁向勝利的發球局被對手破發，導致被逆轉，讓他賽後甚至用「災難」來形容自己的表現。

梅德維夫今年曾在澳網闖入決賽，並在2月底登上球王寶座13週，他自認在澳網後自己成績有所下滑，但整體而言還是不錯，接下來要花幾天平復這次失利心情，並展望明年，期待繳出更好成績。