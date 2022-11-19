聽新聞
test
0:00 / 0:00

ATP年終賽／約克維奇再2勝追平費德勒 梅德維夫自評災難表現

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇小組賽三連勝，拚第6座年終賽冠軍。 路透社
約克維奇小組賽三連勝，拚第6座年終賽冠軍。 路透社

2022杜林ATP年終賽小組賽在今天結束，篤定打進四強的約克維奇（Novak Djokovic）還是全力拚戰，歷經3小時11分鐘才在第三盤搶7中勝出，以6：3、6：7（5：7）、7：6（7：2）擊敗俄國梅德維夫（Daniil Medvedev），收下小組賽3連勝；悲情的梅德維夫則是連三戰在搶7輸球，苦吞3連敗被淘汰。

這場無關晉級的比賽，雙方還是拿出激情與態度，約克維奇在小組賽前兩場都是直落二勝出，分別擊敗來自希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及俄國的羅布列夫（Andrey Rublev），已提前晉級的他今天依然全力以赴，儘管一度出現體能問題，但他還是堅持奮戰，第三盤打到搶7，在2:1後連拿4分聽牌，並在最後以7：2收下比賽，取得對戰3連勝，賽後他也表示儘管已獲資格、但自己還是很想贏球。

約克維奇目前距離費德勒（Roger Federer）締造的6座年終賽冠軍，與網壇史上單一賽事最高474萬美元（約1.49億台幣）獎金只差2場勝利，下一場四強戰他將對上來自美國的弗列茲（Taylor Fritz）。

梅德維夫在年終賽以3連敗結束本季。 路透社
梅德維夫在年終賽以3連敗結束本季。 路透社

至於過去兩年都在ATP年終賽打入決賽的梅德維夫，今年慘遭滑鐵盧小組賽3連敗，其中面對西西帕斯及約克維奇，都是在第三盤5:4領先時，邁向勝利的發球局被對手破發，導致被逆轉，讓他賽後甚至用「災難」來形容自己的表現。

梅德維夫今年曾在澳網闖入決賽，並在2月底登上球王寶座13週，他自認在澳網後自己成績有所下滑，但整體而言還是不錯，接下來要花幾天平復這次失利心情，並展望明年，期待繳出更好成績。

Daniil Medvedev Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas

相關新聞

桌球亞洲盃／莊智淵退宇田幸矢 生涯第二度摘銅

在泰國曼谷舉行的亞洲盃桌球賽，我國桌球教父莊智淵今天在4強賽不敵日本小將張本智和後，銅牌戰再碰上另外一名日本年輕好手宇田...

澳洲羽賽／不敵大陸高塔組合 李楊配4強止步

在前一站海洛公開賽打到冠軍賽的我國男雙組合「李楊配」李哲輝／楊博軒，本周的澳洲公開賽兩人再度攜手挺進到4強賽，並遭遇世界...

民俗體育競賽／地主嘉義柳溝國小客家獅獲特優

教育部體育署主辦的「111學年度全國各級學校民俗體育競賽」，19日起在嘉義民雄吳鳳科大展開競技，首日有踢毽、撥拉棒、流星...

中華奧會／運動員論壇 協助運動員勇於參與國際事務

中華奧會為協助我國運動員參與國際組織職務，特於19日舉辦運動員論壇，邀請國內外優秀現役及退役運動員經驗分享，透過論壇增進...

健美健身／68歲家庭主婦 勇闖健美比基尼賽事

第四屆全國健美健身錦標賽，這周末在宜蘭縣立體育館熱鬧進行，全場賽事最大亮點是今年68歲的廖桂蘭比基尼選手，在中華民國健美...

桌球亞洲盃／莊智淵不敵張本智和 將與宇田幸矢爭銅

在泰國曼谷舉行的桌球亞洲盃，我國桌球教父莊智淵今天在男單4強賽遭遇日本名將張本智和，最終以8：11、11：9、1：11、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。